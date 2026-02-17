Gema López contesta al demoledor dardo de Carlo Constanzia con mensaje incluido a Alejandra Rubio

Horas después de que Laura Matamoros revelase en 'Espejo Público' su distanciamiento de Carlo Costanzia, y pusiese el foco sobre Terelu Campos al asegurar que su primo está "en un mal momento ya que se encuentra entre la espada y la pared no solo por sus padres sino también por las Campos, ya que es más que evidente que Mar Flores no tiene relación con la madre de Alejandra Rubio", el actor publicaba un demoledor mensaje en redes sociales en el que todos vieron una 'declaración de guerra' a la hija de Kiko Matamoros: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría" sentenciaba.

Un dardo que no iba dirigido a Laura, como ha aclarado la nieta de María Teresa Campos este lunes en 'Vamos a ver'. "Por parte de Carlo no pasa absolutamente nada. El mensaje no se lo pone a Laura. Se lo pone a una persona que trabaja en el programa en el que colabora Laura que se dedica constantemente a hablar mal de nosotros y a decir cosas muy feas, increpando que ganamos más dinero que ella por hablar de nuestra vida, cuando es completamente falso. Carlo se harta porque esa persona a mí me ha contactado para que trabaje con ella. No se dirige a Laura en ningún momento" ha asegurado.

Y aunque Alejandra prefirió no dar ningún nombre, solo hay que 'sumar 2 más 2' y Gema López, que se ha dado por aludida, no ha dudado en responderles con contundencia en la gala de los Premios Iris. "Por supuesto que mi vida no interesa, yo ya he hecho para que no interese. Al final se fomenta el interés por tu vida y yo he hecho porque no interese y ya está" ha dejado claro.

Como ha reconocido, "sí es verdad que llamé una vez a Alejandra para trabajar, en el programa me pidieron si la podía llamar en un momento que creíamos que ella no estaba trabajando. Se la llamó, no le vino bien porque tenía contrato con Tele 5 y ya está".

"A nivel personal te prometo que no, que yo no tengo nada contra ella porque incluso le tengo cariño, porque compartí muchas cosas con su madre" ha asegurado con sinceridad. "Otra cosa es que a nivel profesional haya cosas que no me gusten y yo las comente, no hay más" ha sentenciado, apuntando entre risas que más que sorprenderle el ataque de Carlo, "le aburre".