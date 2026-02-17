Agencias

Francia libera un presunto petrolero de la flota fantasma rusa interceptado en enero

Las autoridades de Francia han informado este martes de que han procedido a la liberación del petrolero 'Grinch', interceptado en enero y que formaría parte de la flota fantasma de Rusia para eludir las sanciones internacionales impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania.

El Ministerio de Justicia francés ha indicado en un comunicado que el buque "abandonará las aguas territoriales francesas" aunque ha matizado que, durante su tránsito y hasta su salida de las aguas bajo soberanía francesa, "permanecerá bajo la supervisión de los servicios marítimos franceses competentes".

"Tras la aplicación del Código de Procedimiento Penal, el prefecto de Bocas del Ródano ha ordenado que se retire la retención del buque, por lo que el 'Grinch' abandonará las aguas territoriales francesas", recoge el texto.

La embarcación fue interceptada a finales de enero por la Armada francesa en aguas internacionales. Posteriormente, fue desviada y retenida en el golfo de Fos-sur-Mer, cerca de Marsella, en el sur del país, procedente de la ciudad portuaria rusa de Murmansk.

Después de la incautación, el propietario del buque fue condenado por la Justicia francesa a pagar una multa debido a que el barco no presentaba pabellón y por lo tanto no quedaba acreditada la nacionalidad, un delito tipificado bajo la legislación francesa. La compañía, que ya ha realizado numerosas gestiones al respecto, se ha comprometido a obtener un nuevo pabellón lo antes posible.

El petrolero 'Grinch', de 249 metros de eslora, aparecía con ese nombre en la lista de buques de la flota fantasma rusa sometidos a sanciones por Reino Unido, pero recibe la identificación de 'Carl' en la lista elaborada por la Unión Europea y Estados Unidos.

