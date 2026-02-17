España condena el intento de Israel de avanzar en la anexión de Cisjordania tras su reciente decisión

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reforzado su respaldo a la implementación de la solución de dos Estados, subrayando la necesidad de establecer un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, que incluya Gaza y Cisjordania y tenga Jerusalén Este como capital. Esta posición se remarcó tras la reciente decisión del Gobierno israelí de registrar extensas zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado” de Israel, medida que, según fuentes oficiales, representa un avance hacia la anexión de ese territorio ocupado y compromete la estabilidad regional. Según informó el Gobierno español a través de un comunicado difundido este martes, esta iniciativa israelí contradice normas internacionales vigentes y amenaza los esfuerzos dirigidos a mantener la paz, en especial las negociaciones orientadas al establecimiento de dos Estados.

El comunicado, emitido tras el anuncio realizado el domingo por el gabinete que lidera Benjamin Netanyahu, insistió en que la actuación israelí, sumada a otras decisiones recientes, constituye un intento de alterar unilateralmente la situación en territorio palestino y empuja hacia la anexión de facto de la zona. El Ministerio de Exteriores español destacó que la iniciativa israelí vulnera de forma flagrante el Derecho Internacional y contradice la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024. Además, según consignó el Gobierno, esta política debilita de forma significativa las posibilidades de aplicar el Plan de Paz estadounidense respaldado por la Resolución 2803, destinado a garantizar una paz justa y duradera para la región.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo español condenó la medida adoptada por Israel y la calificó como un obstáculo para la solución política basada en la convivencia de dos Estados reconocidos internacionalmente. El comunicado subrayó el impacto negativo de esta acción no solo en el proceso de negociación, sino también en la viabilidad misma de un futuro Estado palestino, ya que la expansión de la presencia israelí sobre territorio cisjordano dificulta la construcción de instituciones y una estructura estatal viable. Exteriores subrayó que estas acciones unilaterales por parte del Gobierno israelí ponen en peligro de forma directa la paz y agravan las tensiones entre las partes.

El texto remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo hincapié en que el Gobierno de España persistirá en su condena sistemática a todos los niveles ante cualquier decisión que considere ilegal por parte del Ejecutivo de Israel. El comunicado también rechazó los episodios de violencia por parte de colonos y fuerzas israelíes en perjuicio de la población palestina y sus recursos, llamando a revertir las iniciativas que puedan intensificar aún más el conflicto. El Gobierno reiteró su demanda para que el Gobierno de Netanyahu asuma su responsabilidad y revierta las decisiones criticadas, insistiendo en la importancia de no dejar sin respuesta hechos que, según el comunicado, agravan la situación humanitaria y política en la región.

Según detalló el Ministerio, España considera que el respeto al Derecho Internacional y la observancia de las resoluciones de las Naciones Unidas constituyen el único camino para mantener viva la perspectiva de la solución de dos Estados. El Ejecutivo aseguró que su postura seguirá marcada por la defensa de las fronteras reconocidas internacionalmente previas a 1967 y el reconocimiento de Jerusalén Este como futura capital palestina, rechazando cualquier acción encaminada a modificar el estatus legal y territorial de los territorios ocupados mediante medidas unilaterales.

El medio reportó que la nueva política anunciada por el Gobierno israelí ha provocado reacciones en varios países y organizaciones internacionales, que al igual que España han mostrado preocupación por los efectos sobre la estabilidad y la paz en Oriente Próximo. La oposición a la expansión de la presencia israelí sobre territorio cisjordano ha sido reiterada tanto por autoridades europeas como por mandatarios de otros países, que advierten sobre el impacto a largo plazo de esas medidas en la población local y las perspectivas de reconciliación.

Por último, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó su intención de continuar instando a las partes implicadas a retomar el diálogo y la negociación como única vía posible para resolver el conflicto y alcanzar una paz duradera en la región, recordando que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que las acciones contrarias al marco legal internacional no queden sin respuesta, según recogió el propio comunicado gubernamental.