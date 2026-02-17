El Gobierno defiende que Fiscalía investigue las redes: "En 11 días hubo 3 millones de fotos de desnudos creados por IA"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este martes la necesidad de investigar delitos de violencia sexual en las redes sociales y ha argumentado que "en once días ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y, muchas de ellas, de menores".

Así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que este es un "asunto de enorme relevancia" y que "el compromiso de este Gobierno con la defensa de los entornos digitales de los menores es absoluto".

En este sentido, Elma Saiz ha indicado que, a partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales".

"No podemos permitir, a través del algoritmo, que se pueda amplificar o amparar todo esto. Está en juego la seguridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, la protección de su imagen, de su intimidad, de su libertad", ha declarado la ministra.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta mañana en su perfil de X que el Consejo de Ministros invocaría "el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". "Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas", argumentaba el jefe del Ejecutivo, para quien "el Estado no lo puede permitir". "La impunidad de los gigantes debe acabar", ha concluido Sánchez en su mensaje en la red social.

Para la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la decisión supone dar "un paso más para garantizar los derechos de la infancia en RRSS". "En enero, solicitamos a Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil, hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas", ha escrito también Rego en redes sociales.

Esta iniciativa se suma a las ya anunciadas por el Ejecutivo en materia de protección de los menores en el entorno digital, como es la de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, la obligación de implementar sistemas efectivos de verificación de edad en las plataformas, entre otras.