El Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo retoman los diálogos de paz

El Gobierno de Colombia y la organización narcoparamilitar Clan del Golfo han anunciado este martes la reanudación de las conversaciones de paz después de haberse reunido la semana pasada para superar la crisis que provocó que el grupo armado decidiera dar por concluido el diálogo a principios de mes.

En un comunicado, las partes han informado de que el 9 de febrero tuvo lugar, a petición de los mediadores --entre ellos España-- una reunión en Bogotá que han calificado de constructiva y en la que se acordaron una serie de compromisos "que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz".

"El proceso de paz para la desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz (...) continúa avanzando en el marco de los compromisos suscritos, dando por superada la suspensión de la conversación que se había anunciado en días previos", señala el texto.

En la nota, las partes agradecen la mediación de España, Noruega, Qatar, Suiza, así como de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El pasado 4 de febrero, el Clan del Golfo anunció que se levantaba de la mesa de negociación en respuesta al acuerdo al que había llegado el presidente colombiano, Gustavo Petro, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para acabar con el líder del grupo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

En redes sociales, el Clan del Golfo ha detallado que la decisión de retomar el diálogo, que se venía dando desde septiembre de 2025 en Doha, viene motivada por la resolución del Ministerio de Defensa de Colombia de retirar a 'Chiquito Malo', también conocido como 'Javier', de la lista de "objetivos de alto valor".

De la misma forma, la organización también ha hecho hincapié en que las autoridades colombianas han reconocido la "identidad" del grupo armado, a la espera de que esto confirme si se le ha otorgado carácter político como a las guerrillas.

"Esperamos que los compromisos asumidos el pasado 9 de febrero del presente año sean plenamente respetados y que podamos avanzar en agendas concretas conforme a lo establecido en los Acuerdos de Doha", señala el grupo armado.

'Chiquito Malo' asumió el mando del Clan del Golfo después de la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', durante años la persona más buscada en Colombia y ahora cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.

La organización criminal sufrió recientemente además la muerte de su segundo al mando. Hace unos días, se confirmó el deceso de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias 'Gonzalito', tras ahogarse cuando viajaba en lancha hacia un área en el que estaban previstas negociaciones con el Gobierno, en el municipio de Tierralta, en Córdoba.