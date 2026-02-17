El CTA avala la decisión de anular el gol de Cubarsí en Copa

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) identificó que el retraso de más de siete minutos en la anulación del gol de Pau Cubarsí, del FC Barcelona, en el partido de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, obedeció a dificultades técnicas presentadas en el sistema semiautomático de fuera de juego (SAOT) y a una posterior incidencia humana por parte del proveedor del sistema. De acuerdo con lo publicado por diversos medios y confirmado oficialmente este martes, el CTA aclaró que, pese a estos incidentes, la revisión manual posterior determinó correctamente que el futbolista del Barcelona se encontraba en posición adelantada y que la decisión arbitral cumplió el protocolo establecido.

Según informó la entidad, la jugada en cuestión tuvo lugar en el minuto 52, cuando el equipo catalán perdía 4-0. El árbitro Juan Martínez Munuera anuló el tanto de Cubarsí sólo después de una extensa revisión. El CTA, en el espacio ‘Tiempo de revisión’, explicó que la posición del defensa era dudosa, lo que motivó el análisis exhaustivo de la acción. Como detalló el medio, el equipo VAR inicialmente empleó el sistema SAOT, pero este experimentó una fallo al momento en que se rastreó el balón tras el toque de Robert Lewandowski.

El CTA expuso que, a la problemática tecnológica, se sumó un error humano. Durante la revisión, el operador responsable de la herramienta de fuera de juego, perteneciente al proveedor tecnológico Oro, no abrió el canal de comunicación adecuado para notificar la irregularidad a la sala VOR, ya que la comunicación se había interrumpido en esos minutos críticos. Como resultado, los árbitros del VAR no recibieron la confirmación del fallo en el SAOT sino hasta cuatro minutos y tres segundos después de la anotación. Tras esto, se inició el proceso de trazado manual de las líneas para analizar la posición, concluyendo posteriormente que la acción se encontraba correctamente arbitrada.

El Comité remarcó, según consignó la fuente, que estos inconvenientes técnicos escapan por completo a su control y responsabilidad, y subrayó que la empresa encargada de implementar el sistema SAOT no depende de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ni del CTA. La entidad también recalcó que se siguieron los procedimientos correctos y que la resolución avalada por la sala VOR fue la adecuada según el reglamento.

En la entrega del programa ‘Tiempo de revisión’, el Comité informó que la decisión de anular el gol del defensor del Barcelona fue ajustada al reglamento, siguiendo los pasos estipulados cuando el sistema automatizado falla. La explicación oficial aclara que la intervención humana se activó sólo después de agotar las posibilidades automáticas y tras la recepción tardía del parte de error.

Entre las revisiones mencionadas por el CTA en esa edición no figura el segundo penalti señalado sobre Vinícius en el duelo entre Real Madrid y Real Sociedad, ni la acción polémica previa al segundo gol del Girona FC ante el Barcelona, en la que los jugadores culés protestaron por una presunta infracción sobre Jules Koundé. No obstante, el Comité sí reconoció la equivocación al anular un gol al RC Celta en el terreno del RCD Espanyol. El CTA relató que tras concederse inicialmente el tanto, el VAR detectó una posible infracción por fuera de juego del propio anotador durante la fase de ataque y recomendó al árbitro consultar el monitor. Luego de la observación, el árbitro anuló el gol.

La explicación técnica del CTA precisó que la regla del fuera de juego exime de sanción a un jugador en posición adelantada si recibe el balón de un rival que lo juega voluntariamente, exigiéndose que el jugador defensor tenga control pleno del balón. Para el Comité, el toque del jugador del Espanyol constituyó un acto voluntario y controlado; en consecuencia, el gol debía haberse validado.

El organismo arbitral también analizó la reclamación del Sevilla FC, en la que solicitó penalti sobre Lucien Agoumé en el choque ante el Deportivo Alavés, ocurrido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Según la revisión, el delantero sevillista obtuvo ventaja posicional y sufrió un contacto del defensor visitante en la zona posterior de la pierna, lo que le provocó la caída. El árbitro, interpretando que el contacto carecía de la imprudencia exigida por reglamento para sancionar penalti, dejó seguir la acción. Según las normas, se exige imprudencia, temeridad o uso excesivo de la fuerza para decretar penalti por falta dentro del área; en opinión del CTA, el incidente reflejó un contacto ordinario propio del fútbol, por lo que el VAR no consideró necesaria su intervención.

Asimismo, el CTA se refirió al gol concedido a Georges Mikautadze, jugador del Villarreal, en su visita al Coliseum de Getafe. El delantero, tras ejecutar un regate y rematar al palo, recuperó el balón y, al saltar, rozó accidentalmente con su bota la cabeza del portero, ya superado y sin capacidad de intervenir. El árbitro otorgó el gol tras considerar que el contacto fue casual y sin repercusión en la posibilidad defensiva del guardameta. El Comité ratificó que, conforme al reglamento, solo los contactos accidentales que afectan la capacidad del rival justifican la sanción; dado el carácter leve y fortuito del roce, la decisión de validar el tanto fue considerada acertada, y el VAR tampoco detectó motivo para actuación alguna.

En cuanto al gol anulado al Espanyol en el Estadio de la Cerámica, correspondiente a la jornada 23, la explicación del CTA indicó que la acción nació de un centro al área que culminó con fuerza física entre un atacante y un defensor, resultando en una anotación. El árbitro, observando una falta en ataque tras el forcejeo y un notorio agarre de camiseta que impidió la reacción defensiva, optó por invalidar el gol tras permitir inicialmente la continuación de la jugada antes de la sanción. La entidad arbitral explicó que la regla 12 penaliza el uso de cargas o sujeciones ilegales para obstaculizar a un defensor, por lo que la intervención arbitral y el procedimiento seguido se apegaron al reglamento VAR.

En los distintos análisis presentados, según detalló el medio, el CTA expuso no solo la naturaleza de las acciones controvertidas, sino también los fundamentos técnicos y reglamentarios por los cuales se validaron o invalidaron los tantos y se consideró procedente o improcedente la intervención del VAR. El organismo también insistió en que la relación con el proveedor tecnológico SAOT se circunscribe únicamente al suministro de servicios, y que este aspecto técnico queda fuera del ámbito de control de la Federación y el propio Comité.