Ecopetrol, Terpel y Opex inician una prueba piloto de transporte de carga con hidrógeno

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol, a través de su filial Cenit, Terpel y Opex han puesto en marcha un programa piloto de producción, suministro y uso de hidrógeno para la primera movilización de un vehículo cisterna de transporte de combustible, según informó Ecopetrol en un comunicado.

El piloto, que tendrá una duración de seis meses, se realizará en la estación de Cenit, en el municipio de Tocancipá (Colombia), donde se instalará un equipo de última tecnología que administra Opex con capacidad para producir hasta 4 kilogramos de hidrógeno por día.

El hidrógeno producido se utilizará para el funcionamiento de un vehículo cisterna que distribuirá combustible a estaciones de servicio de Terpel en Duitama, departamento de Boyacá.

Como parte del proyecto, el vehículo ha sido adaptado y circulará impulsado por una mezcla del 10% de hidrógeno y 90% de diésel en su sistema de combustión.

Este proyecto, pionero en Colombia, "cuenta con un potencial de expansión significativo en una zona de convergencia industrial en la Sabana de Bogotá", explicó la compañía.