Centenares de aficionados siguen los Juegos en el Olympic Festival en Sierra Nevada

Centenares de aficionados han acudido este martes a la Plaza de Andalucía, en Pradollano, en la estación de esquí de Sierra Nevada para disfrutar del Olympic Festival, iniciativa del Comité Olímpico Español (COE), en colaboración con la Junta de Andalucía y Cetursa, para vivir desde España el ambiente de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina 2026.

El evento ha transformado durante unas horas la estación granadina en punto de encuentro en torno a los valores olímpicos, excelencia, amistad y respeto, que en la vida cotidiana se traducen en resiliencia, trabajo en equipo, perseverancia y capacidad para gestionar la adversidad.

El acto ha servido también para compartir ilusión, orgullo y compañerismo con el equipo olímpico español que compite hasta el próximo domingo en Italia.

Durante la jornada han participado María José Rienda, directora de Cetursa Sierra Nevada, olímpica en cinco ediciones y diploma olímpico en Salt Lake City; Rocío Delgado, olímpica en Vancouver 2010 en ski cross y miembro del programa Todos Olímpicos del COE y del Programa Mentor 10 de la Junta de Andalucía; Isabel Sánchez Fernández, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, olímpica en Pekín 2008 y medalla de plata en Río 2016 como parte del cuerpo técnico de la selección femenina; y Virginia Ramírez, campeona olímpica en Barcelona'92 en hockey.

Todas ellas compartieron sus experiencias olímpicas con los aficionados presentes en la Plaza de Andalucía y coincidieron en el mensaje de que lo verdaderamente importante no es la medalla sino el camino, el sacrificio silencioso y la capacidad de levantarse cuando las cosas no salen.

El acto incluyó una conexión con Milán-Cortina junto a miembros del Comité Olímpico Español desplazados a los Juegos. El consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, clausuró el evento y destacó la importancia de seguir soñando en grande y de mantener vivo el espíritu olímpico más allá de la competición.

EuropaPress

