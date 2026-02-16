Unitech lanza la primera tableta con Windows en ARM de grado industrial del mundo, con lo que lleva la movilidad empresarial a los profesionales de primera línea

TAIPÉI, 16 de febrero de 2026

TAIPÉI, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Unitech Electronics Co., Ltd. anunció el modelo RT112 Windows, la primera tableta con Windows en ARM de grado industrial del mundo con CPU Qualcomm. Esta tableta combina el ecosistema Windows 11 con la eficiencia ARM para ofrecer movilidad duradera y conectada a los profesionales de primera línea en todos los sectores.

Redefinir la movilidad industrial en la era de la transformación digital

A medida que se acelera la transformación digital, crece la demanda de soluciones móviles que conecten entornos difíciles con los sistemas empresariales. Los trabajadores dependen de datos y comunicaciones en tiempo real, mientras que las computadoras personales tradicionales y las tabletas de consumo suelen carecer de la eficiencia, la durabilidad y la conectividad necesarias.

RT112 Windows ofrece la experiencia completa de Windows para las operaciones de primera línea, con soporte para aplicaciones empresariales, captura de datos en tiempo real y conectividad confiable. Al combinar un diseño resiliente con la eficiencia de ARM, ayuda a optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad.

Con tecnología Qualcomm para un rendimiento confiable y conectado

Desarrollado con Windows 11 IoT Enterprise LTSC y equipado con el procesador Qualcomm Dragonwing™ 6490, el modelo RT112 Windows ofrece un rendimiento fluido, seguro y optimizado para cargas de trabajo industriales.

"El lanzamiento de la tableta RT112 Windows de Unitech representa un momento crucial para la informática industrial. Al aprovechar la plataforma Qualcomm® QCM6490, esta solución combina conectividad avanzada, aceleración de IA y eficiencia energética para ofrecer el rendimiento que necesitan los profesionales de primera línea sin complicaciones", Anand Venkatesan, director sénior de Gestión de Productos en Qualcomm Technologies, Inc. "Junto con Unitech y Microsoft, permitimos a las empresas ampliar la experiencia completa de Windows a entornos difíciles, lo que lleva la productividad, la confiabilidad y la innovación a la vanguardia".

"La RT112 Windows representa un importante avance para Windows en Dragonwing, ya que combina la compatibilidad del software empresarial con la eficiencia de los dispositivos móviles para transformar el modo en que operan los sectores sobre el terreno".

Movilidad resiliente y conectada para operaciones empresariales

Diseñada para ser utilizada por trabajadores de primera línea, la tableta RT112 Windows cumple con los estándares IP67 y MIL-STD-810H en un diseño compacto de 690 g y 12 mm. Este modelo tiene 5G integrado, wifi 6E, eSIM y una batería extraíble de 8.800 mAh que le permite operar durante toda la jornada laboral y tener una conectividad confiable.

La RT112 Windows apoya los sectores de logística, fabricación, comercio minorista, hostelería y salud y ejecuta aplicaciones completas de Windows para diversos flujos de trabajo. Al combinar la durabilidad industrial, la eficiencia ARM y la compatibilidad con Windows, ayuda a reducir los trabajos de mantenimiento, prolongar el ciclo de vida de los dispositivos y mejorar la productividad.

Acerca de Unitech

Fundada en 1979 y con sede en Taiwán, Unitech Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3652) ofrece soluciones de identificación automática y captura de datos (AIDC) e Internet de las cosas (IoT), incluidos computadoras móviles, PDA resistentes, tabletas industriales, escáneres de códigos de barras y lectores RFID.

Con más de 40 años de experiencia, Unitech apoya la transformación digital en los sectores de logística, comercio minorista, almacenamiento, fabricación, administración pública, transporte y servicios de campo.

Obtenga más información en www.ute.com.Siga a Unitech en LinkedIn, Facebook.

