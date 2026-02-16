Una película del brasileño Sergio Oksman clausurará un festival español de documentales

Pamplona (España), 16 feb (EFE).- La cinta 'Una película de miedo', del brasileño Sergio Oksman, clausurará el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra (España), en el que 19 producciones (ocho largometrajes y once cortos) competirán por los premios de la sección oficial.

La películas presentadas a concurso se han producido en Argentina, México, Chile, España, Portugal, Catar, Grecia, Irán, Reino Unido, Italia, Austria, Bielorrusia, Kuwait, Kirguistán, Francia, Portugal o Bélgica.

'Una película de miedo' cuenta la historia de un director de documentales y su hijo de doce años, que se alojan en un hotel abandonado de Lisboa durante las vacaciones de verano.

Entre las que competirán en el certamen, del 20 al 25 de abril, están 'Desde la montaña vemos la montaña', de Julián García Long (Bélgica, Argentina); 'Nuestro cuerpo es una estrella que se expande), de Tania Hernández Velasco y Semillites Hernández Velasco (México); y "Esa otra selva blanca", de Teresa Arredondo (Chile).

Además, 'Benita', del estadounidense Alan Berliner, inaugurará el certamen.

De las películas de la sección oficial, cuatro son estrenos mundiales: los cortometrajes 'Coroa de Espinhos', de Francisco Moura Relvas (Portugal); 'OAO', de Rocío Mesa (España); 'Sin ton ni son', de Víctor Ladera (Italia, España, Portugal); y 'Vegetare', de Adrià Expòsit-Goy (España).

Los filmes de la sección oficial podrán conseguir alguno de los premios que otorgará el jurado internacional, así como los que concederá el propio público del festival en la gala de clausura.

En una rueda de prensa, el nuevo director artístico del certamen, Miquel Martí Freixas, dijo este lunes que su intención es seguir con "el espíritu de riesgo, de prestigio y de búsqueda que lo ha caracterizado desde el principio de manera ininterrumpida hasta hoy en día".

"Yo quiero mostrar una visión del cine que sea un amplio abanico de posibilidades audiovisuales y cinematográficas -incidió-, y que sea accesible y atractivo para muchos tipos de públicos distintos. Me gusta hacer sesiones que sean profundas y que profundicemos en las películas, pero también que sean amenas y divertidas", explicó. EFE

(foto)