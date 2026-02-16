Agencias

Tchouaméni y Huijsen, apercibidos en el Real Madrid en su visita al SL Benfica

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni y el central español Dean Huijsen llegan como apercibidos al partido de ida de los 'playoff' de la Champions 2025-26, por lo que si ven una tarjeta amarilla se perderían en el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu de la próxima semana.

El peligro de la suspensión por ciclo de tarjetas amarillas -son tres en el caso de la Champions- ya se cierne sobre hasta cinco futbolistas del Real Madrid. Sin embargo, es una amenaza real para solo dos de ellos, Tchouaméni y Huijsen, que son los únicos disponibles para el técnico salmantino Álvaro Arbeloa.

También podría perderse la vuelta de esta eliminatoria, que se disputará el próximo 25 de febrero en el Bernabéu, el inglés Jude Bellingham, ahora con dos tarjetas amarillas, pero el centrocampista está lesionado y es baja para el partido de ida en Lisboa de este martes. También tienen dos amarillas Raúl Asencio y Rodrygo Goes, pero ambos fueron expulsados en el último encuentro de la fase de liga y ya cumplirán sanción.

