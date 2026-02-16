Tamara Gorro rompe su silencio tras su viaje con Cayetano Rivera: "Alejarse de la realidad te aporta paz mental"

Silencio absoluto en las redes sociales de Tamara Gorro, donde normalmente se muestra de lo más activa compartiendo su día a día, desde que el fin de semana pasado se filtró a la prensa la discreta historia de amor que está viviendo desde hace tres meses con Cayetano Rivera.

Cuanto la noticia salió a la luz pública la incipiente pareja se encontraba disfrutando de unos días de vacaciones con amigos en Dubai, desde donde habrían puesto rumbo a Maldivas para pasar unos días a solas lejos de la expectación mediática que se ha creado en torno a su romance, que ambos han confirmado a través de su entorno cercano reconociendo que están ilusionados, felices, y viviendo su relación -a la que no quieren poner etiquetas por el momento- con tranquilidad y paso a paso.

Un romántico viaje que ha llegado a su fin, como la propia Tamara ha revelado en su reaparición en Instagram, donde ha compartido un storie para dirigirse a su "familia virtual" (formada por 2 millones de seguidores) y, agradeciéndoles su apoyo, explicar el motivo de su 'desaparición' en la última semana.

Con gorra, gafas de sol, y sin gota de maquillaje, la influencer se ha mostrado radiante, saludando primero con una sonrisa tímida y un gesto con la mano: "Hola. Lo hago así como los niños pequeñitos cuando nos regañan que parece así..." ha expresado haciendo referencia a la falta de contenido en sus redes desde que se hizo público su idilio con Cayetano.

"Bueno, se acabó. Se acabó el viaje que sabéis que yo siempre hago por mi cumple. Y lo primero que quiero deciros es que gracias porque habéis comprendido esta desconexión, que de verdad, que tampoco era intencionado. Sí es verdad que iba a desconectar un poquito, las fotitos y esas cosas yo las quería pubicar" ha confesado sin hacer mención al torero.

Como ha reconocido, "hay veces que alejarse un poquito de la realidad te aporta un poco de paz mental, y eso es lo que he buscado". "Pero como siempre he hecho, y seguiré haciendo, si alguien tiene que saber de mí algo" ha dejado claro con una sonrisa de lo más significativa, "los primeros sois vosotros".

"Y nada, voy a volver a casa y empezar la rutina" ha desvelado, dejando entrever que pronto retomará sus compromisos profesionales. ¿Confirmará su relación con Cayetano? ¡Estaremos atentos!