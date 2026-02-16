Tamara Gorro, primeras palabras sobre su relación con Cayetano Rivera: "Estoy nerviosa, no te voy a engañar"

Al responder preguntas de la prensa en Madrid tras su vuelta de un viaje a Dubái y Maldivas, Tamara Gorro reconoció sentirse nerviosa ante la reciente atención que generó la confirmación de su relación con Cayetano Rivera. Esta declaración se produjo durante un reencuentro con sus compromisos profesionales en el centro de la capital, donde la influencer admitió la presión mediática derivada del interés que suscita su vínculo con el torero, tal como lo consignó el medio Informalia.

De acuerdo con Informalia, la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera comenzó hace aproximadamente tres meses y ambos habían conseguido mantenerla alejada del escrutinio público hasta fechas recientes. El viaje romántico al Golfo Pérsico y el sur de Asia, del que la pareja regresó hace pocos días, marcó una etapa de desconexión deliberada, según palabras de Gorro en sus redes sociales. En esas publicaciones, la influencer relató haber disfrutado de un periodo en el que logró recuperar la calma y afrontar el interés mediático desde otra perspectiva, al tiempo que expresó su intención de retomar la normalidad en su vida cotidiana.

Durante su paseo por el centro de Madrid, Tamara Gorro vistió boina, gafas de sol, chaqueta marrón y vaqueros ajustados, siempre acompañada de un amigo. Al ser abordada por reporteros, mantuvo una postura reservada respecto a su vínculo sentimental, evitando comentar detalles sobre Cayetano Rivera. “Estoy nerviosa, no te voy a engañar”, declaró ante la insistencia de los medios sobre su estado de ánimo. El medio Informalia subrayó que Gorro no ocultó sentirse abrumada por la expectación generada.

Entre las frases que dirigió a los periodistas, la colaboradora de televisión mostró empatía por el trabajo de los reporteros, al señalar: “Gracias, perdonarme. No sientas nada porque es vuestro trabajo, a mí haceros esto no me mola nada, pero nada”. Esta afirmación, registrada por Informalia, resalta la actitud comprensiva de Gorro hacia la labor informativa, pese a su decisión de no revelar aspectos personales.

Según reportó Informalia, aunque Tamara Gorro evitó pronunciarse sobre Cayetano Rivera durante las entrevistas, su actitud cambió ligeramente ante la mención directa del nombre del torero: optó por esbozar una sonrisa en lugar de responder, lo que algunos interpretaron como una confirmación tácita del vínculo. No obstante, la influencer optó por mantener la prudencia con respecto a los detalles de la relación, respaldando su decisión con la referencia a la confidencialidad y su respeto por los procesos mediáticos.

En sus intervenciones en redes sociales tras el regreso del viaje, Gorro había dejado constancia de que estos días fuera del país sirvieron para “alejarse un poquito de la realidad”, según describió, y encontrar “paz mental”, un aspecto que consideró fundamental para afrontar la notoriedad alcanzada por su historia de amor. La vuelta a la rutina, según comunicó en las mismas plataformas, forma parte ahora de su estrategia para recuperar la normalidad tras el período de exposición.

La noticia sobre la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, que salió a la luz tras el viaje de la pareja, motivó un notable seguimiento de los medios y los seguidores de ambos protagonistas. El reportaje de Informalia detalló que la complicidad entre la influencer y el torero se habría fraguado en la intimidad y que solo recientemente se hizo pública, tras varias semanas intentando preservar su privacidad.

Durante su presencia en Madrid, Tamara Gorro no hizo referencia a Eva González, expareja de Cayetano Rivera, ni trascendió información sobre la respuesta de otros círculos cercanos de la pareja, conforme consignó Informalia. Los periodistas observaron que la influencer centró sus respuestas en expresar agradecimiento por el interés y en remarcar el entendimiento de su posición tanto como personaje público como colaboradora televisiva, en la que conoce las dificultades de equilibrar la vida privada y las demandas informativas.

El medio Informalia agregó que Gorro retomó sus compromisos profesionales inmediatamente después de regresar de las vacaciones, en una muestra de su interés por restablecer la normalidad y canalizar la atención de la opinión pública hacia su actividad profesional, aunque evitó expandirse sobre lo personal. Las imágenes tomadas durante su recorrido por la capital y el encuentro con los medios confirmaron la presencia de amigos en su entorno inmediato, quienes la acompañaron en esta exposición a la prensa.

El ambiente generado por la noticia acerca del vínculo entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera se mantuvo en los principales titulares durante los días recientes, debido a la combinación de perfil mediático de ambos implicados y el manejo reservado de la información sobre su relación, según analizó Informalia. Al cierre del reporte, la influencer seguía sin ofrecer detalles concretos sobre el estado actual de su vínculo, aunque su comportamiento, las declaraciones sobre la importancia del descanso mental y la reanudación de la rutina aportaron algunas pistas sobre su disposición a afrontar la exposición pública en el futuro inmediato.