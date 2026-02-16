Sociedades médicas y pacientes piden opciones terapéuticas más seguras para mejorar la adherencia en vejiga hiperactiva

El abandono de los tratamientos para la vejiga hiperactiva supera el 85 por ciento en el primer año debido a expectativas insatisfechas o efectos adversos, según explicó el doctor José Luis Álvarez-Ossorio, ex presidente de la Asociación Española de Urología (AEU). Este dato forma parte del nuevo Consenso sobre la Mejora del Proceso Asistencial en la Vejiga Hiperactiva desde la Adherencia (claVHes), presentado el lunes y elaborado por sociedades médicas, asociaciones de pacientes y expertos para definir estrategias que logren revertir esta situación. Según publicó el medio de referencia, el acuerdo enfatiza un enfoque multidisciplinar y coordinado entre especialidades con el objetivo de homogeneizar métodos, priorizar el seguimiento personalizado y optimizar la calidad de vida de quienes viven con esta condición crónica.

Tal como reportó la fuente, el consenso claVHes fue desarrollado y rubricado por el Grupo OAT, la Asociación Española de Urología (AEU), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Associació per a la Incontinència (ASIA), la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), con apoyo de los laboratorios Pierre Fabre. Una de las principales demandas recogidas consiste en la necesidad de opciones terapéuticas más seguras para incrementar la adherencia, a la par de implementar controles estructurados y precoces que permitan identificar eventuales problemas de eficacia o tolerancia antes de que los pacientes interrumpan el tratamiento.

El documento subraya que la vejiga hiperactiva suele coexistir con otras enfermedades, por lo que requiere intervenciones integradas de Atención Primaria, Urología, Ginecología, Geriatría, Rehabilitación y Enfermería, entre otros ámbitos. El doctor Álvarez-Ossorio detalló que el consenso traslada la evidencia científica a cambios en la organización del proceso asistencial, involucrando tanto decisiones relacionadas con la prescripción como con el seguimiento. De esta forma, busca reducir la variabilidad en el tratamiento e identificar más casos, enfrentando la elevada tasa de infradiagnóstico que persiste en esta patología.

El modelo asistencial propuesto asigna a Atención Primaria la tarea de detectar tempranamente los síntomas, realizar valoraciones clínicas orientadas y descartar causas orgánicas evidentes. En este proceso, se recomienda iniciar medidas higiénico-dietéticas y cambios conductuales, además de evaluar el impacto de la enfermedad en la vida diaria del paciente mediante herramientas accesibles, como el diario miccional. Cuando el caso se complica, existen dudas diagnósticas o la calidad de vida se ve significativamente perjudicada, Urología asume el liderazgo terapéutico, según describió el doctor Álvarez-Ossorio al medio. En estos escenarios, los profesionales deben valorar el riesgo de efectos secundarios, especialmente en personas mayores o que consumen múltiples fármacos, individualizar la terapia y contemplar el acceso a tratamientos avanzados si estuvieran justificados.

El consenso recomienda establecer criterios claros para la derivación y fortalecer la comunicación bidireccional entre niveles asistenciales. De acuerdo con lo reportado, la coordinación y el seguimiento compartido entre profesionales evitarán duplicidades y retrasos, lo que facilitará la atención continua y ajustada a la realidad de cada paciente. Este modelo busca no sólo aumentar la adherencia, sino también obtener mejores resultados en salud, como reflejan las aportaciones recogidas por el medio.

Desde la perspectiva asistencial, Ángeles Guzmán, responsable del Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de SACYL, afirmó en el mismo contexto que el impulso de la formación mediante cápsulas educativas breves y sesiones clínicas conjuntas, junto con la existencia de protocolos consensuados entre Atención Primaria y Hospitalaria, se perfilan como elementos esenciales para alcanzar una coordinación efectiva y una continuidad en la atención.

En paralelo, representantes de asociaciones de pacientes subrayaron la transformación positiva que implica el consenso para quienes padecen esta enfermedad. Àngels Roca, presidenta de la Associació per a la Incontinència (ASIA), declaró que esta iniciativa confiere mayor estructura al tránsito de los pacientes por el sistema sanitario, aliviando la incertidumbre y la frustración habituales y facilitando que el usuario no se sienta aislado durante el proceso.

Amaia Casteig, directora del Grupo OAT, valoró la visión integral y compartida que incorpora el acuerdo, interpretando que de este modo la adherencia terapéutica se aborda como un fenómeno estructural y no como un problema individual. La directiva destacó en el medio que el consenso fija las pautas para un seguimiento proactivo, mejora la comunicación entre pacientes y profesionales y promueve una toma de decisiones verdaderamente conjunta. Según argumentó, estos factores son determinantes tanto para reducir la tasa de abandono como para mejorar los indicadores de salud y la calidad de vida, además de optimizar el uso de los recursos sanitarios y sostener el sistema asistencial a largo plazo.

De acuerdo con los expertos consultados, tanto el abordaje coordinado entre diferentes especialidades como la definición de criterios de seguimiento y derivación constituyen pasos fundamentales para cambiar la realidad de la vejiga hiperactiva en España. El consenso claVHes plantea, según los especialistas y organizaciones implicadas citadas por el medio, un cambio en la forma de entender y tratar una patología que impacta en la vida cotidiana de un porcentaje significativo de la población.