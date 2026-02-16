Ocho de cada diez españoles ve a Trump un peligro para la paz mundial y dos de cada tres, para Estados Unidos

El interés por la política migratoria en Estados Unidos y la preocupación ante posibles vulneraciones institucionales han marcado la percepción ciudadana en España sobre el liderazgo estadounidense. Según informó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de febrero, la figura del presidente Donald Trump genera inquietud significativa: el 67,4% de los encuestados considera que el mandatario representa un riesgo para la democracia de su propio país, especialmente tras las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Estado de Minnesota.

El medio detalla que la opinión negativa hacia Trump predomina con claridad. De acuerdo con el CIS, el 76,6% de los españoles participantes en el sondeo valora de forma "mala" o "muy mala" la gestión del presidente estadounidense, frente al 15,7% que manifiesta una percepción "buena" o "muy buena" sobre su figura. La preocupación por el papel de Trump en el panorama internacional resulta todavía mayor: el 79,5% de los encuestados sostiene que la administración estadounidense bajo su liderazgo representa un peligro para la paz mundial, mientras que solo el 16,5% discrepa de esa idea.

A lo largo del informe, el CIS expone que la política migratoria aplicada en Minnesota, donde se han realizado redadas por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, ha impactado negativamente en la valoración que la opinión pública española tiene sobre el presidente estadounidense. Los datos reflejan que la ofensiva contra la inmigración protagonizada por el ICE contribuye en gran medida a la percepción de amenaza tanto para la democracia estadounidense como para el equilibrio internacional.

El barómetro incorpora también cuestiones sobre otras acciones de la administración Trump en la esfera internacional. El medio cita la pregunta sobre la aspiración del presidente de incluir Groenlandia entre los territorios estadounidenses, propuesta que recibe un rechazo mayoritario en la sociedad española: el 76,6% de los consultados considera desacertada esa intención, mientras que el 11% muestra indiferencia y solo el 2,2% respalda la iniciativa.

El CIS destaca las inquietudes de la ciudadanía española respecto a los conflictos armados recientes. El 66,2% de las personas encuestadas afirma sentirse "muy o bastante preocupado" por la persistencia de la guerra en Oriente Próximo, y este porcentaje aumenta hasta el 70,7% al referirse a la invasión rusa de Ucrania. Según consignó el CIS, el tema de la estabilidad institucional en Estados Unidos y el impacto de las guerras ocupa un lugar prioritario en el nivel de preocupación de la población.

Diversos factores contribuyen a que la desconfianza hacia el liderazgo estadounidense tenga tal magnitud en la sociedad española. El medio resume que tanto la actitud frente a la inmigración, las propuestas geopolíticas como la de Groenlandia y las acciones militares atribuidas a Estados Unidos se colocan en el centro del juicio negativo. Además, la tendencia crítica se agrava tras la difusión de noticias sobre medidas migratorias y su repercusión en las garantías democráticas.

En síntesis, el barómetro del CIS sitúa la percepción sobre la gestión y presencia internacional del presidente Donald Trump en niveles de desconfianza elevados por parte de la opinión pública española, que además muestra una sensibilidad destacada ante los escenarios de guerra y las tensiones políticas a nivel global. La mayoría de los españoles consultados manifiesta inquietud ante la posibilidad de que las decisiones del mandatario afecten tanto el orden internacional como la estructura democrática dentro de Estados Unidos, según publicó el Centro de Investigaciones Sociológicas.