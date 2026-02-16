Moreno urge a la ministra de Sanidad a sentarse a negociar con los médicos hasta lograr un acuerdo que evite la huelga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se siente a negociar con los sindicatos médicos para lograr un acuerdo que desconvoque la huelga.

Durante su intervención con motivo de una visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, el presidente ha aprovechado para realizar una valoración sobre la huelga de médicos.

El Servicio Andaluz de Salud (SA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, activa a partir de este lunes y hasta el 20 de febrero los servicios mínimos con los que afrontar una semana de huelga a la que están llamados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos. Los servicios mínimos de esta primera semana se repetirán hasta junio, ya que los sindicatos médicos, entre ellos el Sindicato Médico Andaluz (SMA), van a convocar una semana de huelga todos los meses hasta el próximo junio para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio --marco normativo especifíco para los médicos--.

Juanma Moreno ha manifestado que, dentro de "las legítimas reivindicaciones a las que tienen derecho los profesionales sanitarios y, en este caso, los médicos", la administración está preocupada por la situación por cuanto "son huelgas muy largas que suponen, sin duda, cancelación de miles de citas o de actos médicos que repercuten evidentemente en el malestar que pueden tener algunos ciudadanos".

Ha añadido que aunque el SAS ha fijado, como es obligatorio, los servicios mínimos, se va "a producir un impacto para nuestra capacidad para atender a la población como merece, sobre todo, en atención temprana".

Ante ello, el presidente de la Junta ha instado a la ministra de Sanidad a que "se siente a negociar y que no deje de hacerlo hasta que llegue a un acuerdo".

"Pedimos un esfuerzo decidido para llegar a un acuerdo lo antes posible y evitemos ese conflicto que afecta de manera decidida y determinante a nuestra sanidad", ha expresado Juanma Moreno.