La producción industrial de la eurozona cayó un 1,4% en diciembre, aunque subió un 1,2% interanual

La producción industrial de la eurozona retrocedió un 1,4% el pasado mes de diciembre respecto de noviembre, cuando subió un 0,3%, mientras que se situó 1,2 puntos por encima del mismo mes de 2024, según ha informado este lunes Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera decreció un 0,8% frente a noviembre, mes en el que ya disminuyó una décima. En cifras interanuales, la actividad industrial se elevó, aun así, un 1,4%.

Entre los Estados miembro de los que se dispone de datos, los mayores incrementos mensuales se registraron en Luxemburgo (+6,4%), Suecia (+4,4%) y Malta (+4,2%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Eslovaquia (-4,9%), Alemania (-2,9%) y España (-2,6%).

Ya en comparativa interanual, las principales lecturas en positivo se anotaron en Polonia (+6,9%), Suecia (+4,8%) y Croacia (+4,5%), a la vez que las bajadas más intensas se dieron en Eslovaquia (-8,5%), Luxemburgo (-7,9%) y Bulgaria (-6,8%).

La producción industrial española cayó en diciembre 2,6 puntos desde un aumento previo de 1,1 puntos. El volumen de las manufacturas fue medio punto inferior a los niveles del último mes de 2024.