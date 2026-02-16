La OCU alerta a la AESAN sobre la venta de gominolas con cannabidiol y pide que verifique su conformidad legal

El análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre diferentes productos con cannabidiol (CBD) de uso tópico permitió descubrir la existencia de unas gominolas comercializadas como complemento alimenticio, que llevan CBD en su composición y se comercializan en una tienda física bajo la marca Orange County CBD, denominadas 'CBD Gummies - Mixed fruit flavour cubes'. Según detalló el medio Europa Press, la OCU solicitó a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que verifique la conformidad legal de este producto y su adecuación a la normativa vigente.

La OCU, citada por Europa Press, identificó que el citado producto se presenta como complemento alimenticio y contiene 16,6 miligramos de CBD en cada gominola, con una recomendación de consumir entre una y tres al día. Cada bolsa incluye 12 unidades, lo que suma un total de 200 miligramos de CBD por envase. El colectivo de consumidores subrayó que, según la regulación de la Unión Europea, el CBD figura como un nuevo alimento y, por tanto, su uso en complementos alimenticios únicamente está permitido si tiene autorización expresa en la UE, circunstancia que actualmente no se da.

La OCU advirtió, según consignó Europa Press, posibles incumplimientos respecto a la legislación sobre nuevos alimentos, así como en lo relativo al etiquetado, la trazabilidad y las obligaciones del operador que pone el producto en el mercado. Bajo este contexto, la organización pidió que la Administración adopte las medidas que considere oportunas para asegurar la protección de los consumidores, incidiendo en la necesidad de vigilar especialmente la transparencia, la seguridad alimentaria y la protección adecuada de los menores y colectivos vulnerables.

El medio Europa Press informó que la OCU también reclamó comprobar la exactitud de la información que figura en el etiquetado del producto, analizar la naturaleza exacta del mismo, verificar su conformidad con la legislación aplicable y contrastar la autenticidad de los datos disponibles sobre el operador responsable. Todo ello, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y evitar riesgos potenciales asociados a productos que contengan ingredientes sujetos a regulaciones estrictas como es el caso del CBD y los llamados nuevos alimentos.

En su comunicado, la OCU instó a las autoridades a intensificar el control sobre estos complementos alimenticios no solo en referencia a sus componentes, sino también sobre la trazabilidad del producto, la correspondencia entre lo que se declara y lo que realmente contiene, además de alertar sobre el riesgo que implica la distribución de estos artículos entre menores y otros colectivos especialmente sensibles.

De acuerdo con Europa Press, la existencia de productos con CBD no autorizados para su uso alimentario plantea interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria y la eficacia de los sistemas de vigilancia encargados de proteger la salud de los consumidores frente a la aparición de nuevos formatos, canales de distribución y estrategias de comercialización. La OCU remarcó que la vigilancia debe extenderse tanto al operador económico responsable como al circuito de venta, para evitar irregularidades y minimizar factores de riesgo.

La Organización de Consumidores y Usuarios, según recogió Europa Press, reiteró su petición de que la AESAN revise a fondo la legalidad de los caramelos con CBD y valore si corresponde su retirada del mercado o la aplicación de sanciones en el caso de que se constate la infracción de la normativa. El colectivo insistió en el valor de la transparencia y el rigor en el cumplimiento de las normas sobre nuevos alimentos, apelando a la protección efectiva de todos los consumidores a través de la intervención de las instituciones competentes.