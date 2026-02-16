La delegación rusa llegará a Ginebra el martes por la mañana y regresará el miércoles

Moscú, 16 feb (EFE).- La delegación rusa en la nueva ronda de negociaciones sobre la paz en Ucrania llegará a Ginebra el martes por la mañana y abandonará la ciudad suiza el miércoles por la tarde, según una fuente próxima a las conversaciones.

"Llegarán a las cinco o seis de la mañana y tomarán el vuelo de regreso la noche del miércoles", dijo la fuente a la agencia TASS.

Agregó que "por el momento es así", pero los planes pueden cambiar.

Los representantes de Rusia y Ucrania volverán a reunirse a partir de este martes en Ginebra después de dos rondas de negociaciones, celebradas en las últimas semanas en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos.

Según la prensa, uno de los temas sobre la mesa en Ginebra será una nueva tregua energética entre Rusia y Ucrania.

Los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas ucranianas han dejado parcialmente sin luz y calefacción a millones de personas en el país vecino, mientras que la misma situación se da en las últimas semanas en algunas regiones rusas fronterizas con Ucrania, debido a los ataques de Kiev.

El Kremlin adelantó previamente que se espera que las partes aborden esta vez "una gama más amplia de temas" que en Abu Dabi, incluidos asuntos "clave", como el control sobre algunos territorios. EFE