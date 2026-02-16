Agencias

Irán inicia maniobras militares en el estrecho de Ormuz a un día de reanudar las negociaciones nucleares con EEUU

Guardar

La Armada de Irán ha puesto en marcha este lunes una serie de maniobras militares en el estrecho de Ormuz, justo un día antes de que se reanuden las conversaciones nucleares con Estados Unidos con una segunda ronda que tendrá lugar en Ginebra, Suiza.

Las maniobras reciben el nombre de 'Control Inteligente del Estrecho de Ormuz' y tienen como objetivo poner a prueba la capacidad "operacional" de las fuerzas iraníes ante "posibles amenazas militares y a su seguridad", según informaciones de la agencia de noticias iraní Tasnim.

Estados Unidos lleva semanas concentrando buques de guerra en zonas de Oriente Próximo, si bien las partes tienen previsto reanudar este martes sus conversaciones nucleares, las cuales se iniciaron el pasado 6 de febrero de forma indirecta.

Este tipo de contactos no tenían lugar desde principios de 2025 y quedaron descartadas especialmente tras los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes el pasado verano.

Entre abril y mayo de 2025, Washington y Teherán celebraron cinco rondas de consultas indirectas en Omán e Italia. Los ataques estadounidenses, ordenados por el presidente del país, Donald Trump, tuvieron lugar a pesar de que la Inteligencia del país norteamericano había concluido que Irán no estaba desarrollando armas nucleares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán tacha de “circo” la Conferencia de Múnich tras dar tribuna a opositores iraníes

El canciller iraní criticó el giro de la Conferencia de Seguridad de Múnich tras la exclusión de funcionarios de Teherán y la participación de opositores, en medio de protestas mortales y crecientes tensiones diplomáticas señaladas por la comunidad internacional

Infobae

Camilo Torres Restrepo, 60 años del mito del 'cura guerrillero' en el conflicto colombiano

El reciente posible hallazgo de los restos de Camilo Torres ha reavivado el debate nacional sobre su legado y el papel que desempeñó como símbolo de cambio social y político en Colombia, según destacan historiadores y autoridades académicas

Infobae

La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos Estados Unidos y Colombia

Infobae

Wood, Alegría y Urrejola defienden trabajo en equipo con serie 'La casa de los espíritus'

Infobae

X sufre una caída de sus servidores a nivel global

X sufre una caída de