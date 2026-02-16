Irán inicia maniobras militares en el estrecho de Ormuz a un día de reanudar las negociaciones nucleares con EEUU

La Armada de Irán ha puesto en marcha este lunes una serie de maniobras militares en el estrecho de Ormuz, justo un día antes de que se reanuden las conversaciones nucleares con Estados Unidos con una segunda ronda que tendrá lugar en Ginebra, Suiza.

Las maniobras reciben el nombre de 'Control Inteligente del Estrecho de Ormuz' y tienen como objetivo poner a prueba la capacidad "operacional" de las fuerzas iraníes ante "posibles amenazas militares y a su seguridad", según informaciones de la agencia de noticias iraní Tasnim.

Estados Unidos lleva semanas concentrando buques de guerra en zonas de Oriente Próximo, si bien las partes tienen previsto reanudar este martes sus conversaciones nucleares, las cuales se iniciaron el pasado 6 de febrero de forma indirecta.

Este tipo de contactos no tenían lugar desde principios de 2025 y quedaron descartadas especialmente tras los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes el pasado verano.

Entre abril y mayo de 2025, Washington y Teherán celebraron cinco rondas de consultas indirectas en Omán e Italia. Los ataques estadounidenses, ordenados por el presidente del país, Donald Trump, tuvieron lugar a pesar de que la Inteligencia del país norteamericano había concluido que Irán no estaba desarrollando armas nucleares.