Guatemala dejará el estado de sitio y pasará a estado de prevención a partir del martes

Ciudad de Guatemala, 15 feb (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este domingo que el país centroamericano pasará de un estado de sitio a un estado de prevención a partir de este martes, mientras continúan con operativos para garantizar la seguridad de la población.

La decisión del mandatario fue informada en cadena nacional de cara al final del estado de sitio que había impuesto hace un mes por el asesinato de 11 policías a manos de supuestos pandilleros.

Arévalo de León dijo que el Gobierno continuará con "el control de las cárceles" y "la implementación de operativos" en conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ejército guatemalteco, tal y como ha sucedido durante los últimos 30 días.

El asesinato de los 11 policías el 18 de enero pasado se registró en represalia contra las fuerzas de seguridad por presuntos pandilleros debido a que las autoridades tomaron el control de tres cárceles donde se habían amotinado varias docenas de reos.

"Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos", agregó el gobernante, quien estuvo acompañado en su mensaje por el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda Sandoval.

Arévalo de León recordó que durante el estado de sitio, que permitía la captura de cualquier persona sin orden judicial, se arrestaron a 83 pandilleros de alto perfil.

El estado de sitio es la penúltima disposición en la gradación de la Ley del Orden Público guatemalteco, mientras que el estado de prevención es la antepenúltima opción y limita las manifestación, además de avalar la disolución de las mismas.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a la cárcel de alta seguridad denominada Renovación I después de una masacre registrada en un sepelio, ordenada presuntamente desde la prisión. EFE