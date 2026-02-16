Agencias

Fundación SGAE y Réplika Teatro convocan 'Contracielo', programa de acompañamiento artístico para compañías o artistas

Réplika Teatro, con la colaboración de la Fundación SGAE, ha convocado este lunes 'Contracielo', un programa de acompañamiento artístico para compañías, colectivos o artistas que se encuentren en una etapa inicial o intermedia de desarrollo creativo.

A lo largo de un semestre, profesionales del medio guiarán a los y las participantes en la profundización de su universo poético. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de marzo de 2026 a las 23.59h, a través del formulario habilitado.

La convocatoria está dirigida a artistas, compañías y/o colectivos artísticos procedentes de cualquier territorio del estado español, cuya práctica creativa asuma la condición de arte viva representada ante un público y que hayan tenido, al menos, una experiencia profesional como creadores.

Réplika Teatro y Fundación SGAE brindarán espacio, tiempo, recursos y asesoramiento a los creadores seleccionadas, además de una ayuda económica de 1.500 euros, una bolsa de viaje para cubrir los gastos de alojamiento, dietas y transporte y alojamiento en el espacio de convivencia.

Durante el proceso se generarán dinámicas de trabajo entre artistas y pensadores de distintas generaciones y disciplinas desde el punto de vista teórico-práctico, a través de un conjunto de encuentros, residencias, sesiones técnicas, debates y otro tipo de actividades enfocados en el trabajo particular de cada artista, así como jornadas conjuntas de reflexión, contextualización y transmisión con los participantes, situadas al inicio y al final del programa.

En la última semana de trabajo, además, se profundizará en las labores de producción, distribución y sostenibilidad de cada proyecto.

