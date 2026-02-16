El ministro de Exteriores tratará en Moscú el reclutamiento de kenianos para Ucrania

Nairobi, 16 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores y la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, anunció este lunes que el próximo marzo viajará a Moscú para abordar la cuestión de los ciudadanos kenianos reclutados por el Ejército ruso para luchar en la guerra de Ucrania.

"El próximo mes viajaré a Moscú. Y sobre los asuntos que allí se traten, podremos hablar directamente con nuestros homólogos y las autoridades rusas", declaró Mudavadi al ser preguntado por esta cuestión durante una rueda de prensa en Nairobi tras una reunión con el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdel Aati.

Mudavadi, que también ejerce de ministro principal del Gabinete, expresó que el Gobierno del país africano se toma "muy en serio" el reclutamiento de kenianos y que tiene la intención de realizar esta visita para mantener una "conversación franca" al respecto.

Las autoridades kenianas señalaron el pasado noviembre que podría haber más de 200 ciudadanos del país reclutados por el Ejército de Rusia.

En diciembre, informaron de que se logró rescatar a 18 de ellos, y que se está trabajando tanto con las autoridades rusas y ucranianas para traer de vuelta al resto de sus nacionales.

Mudavadi también subrayó que, según fuentes de los servicios de inteligencia, estas personas estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Ucrania ha revelado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, están capturados en campos ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes. EFE