El creador de OpenClaw se une a OpenAI aunque mantendrá funcionando la plataforma de forma abierta e independiente

El creador de OpenClaw, Peter Steinberger, ha anunciado que se incorpora al equipo de desarrollo de OpenAI, por lo que la 'startup' pasará a convertirse en una fundación y se mantendrá funcionando de forma abierta e independiente, amparada por la compañía de Sam Altman.

OpenClaw, lanzada como Clawdbot y posteriormente renombrada como Moltbot, se popularizó en cuestión de días por su capacidad de controlar todas las funciones de un ordenador, como un agente al servicio del usuario capaz de llevar a cabo cualquier tarea. Su popularidad fue creciendo entre los usuarios a pesar de que, precisamente por tener acceso a todo el equipo, puede suponer un riesgo ante ciberataques o extensiones que encubren 'malware'.

Tras hacerse un nombre en el sector y lanzar MoltBook, una red social para agentes de IA, el futuro de la plataforma ha dado ahora un giro tras el anuncio de su creador, el austriaco Peter Steinberger, que ha decidido incorporarse a OpenAI para continuar trabajando en desarrollo e innovación.

"Sí, puedo ver perfectamente cómo OpenClaw podría convertirse en una gran empresa. Y no, no me entusiasma", ha señalado Steinberger en un comunicado. "Lo que quiero es cambiar el mundo, no construir una gran empresa, y colaborar con OpenAI es la forma más rápida de que todo el mundo lo tenga", ha matizado.

Por su parte, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha celebrado el fichaje de Steinberger para impulsar la próxima generación de agentes personales. "Es un genio con ideas increíbles sobre el futuro de los agentes inteligentes que interactúan entre sí para hacer cosas muy útiles para las personas", ha indicado en un post en la red social X.

OPENCLAW SE MANTENDRÁ ABIERTO

Respecto al futuro de OpenClaw, Altman ha indicado que seguirá como un proyecto de código abierto que contará con el apoyo de OpenAI. Por su parte, Steinberger ha explicado que está trabajando en convertir a OpenClaw en una fundación. "Siempre ha sido importante para mí que OpenClaw se mantenga en código abierto y tenga la libertad de prosperar", ha señalado.

No obstante, aunque pase a ser una fundación, el creador de Clawbot ha matizado que "seguirá siendo un espacio para pensadores, hackers y personas que buscan una forma de controlar sus datos, con el objetivo de apoyar a aún más modelos y empresas".