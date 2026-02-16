Agencias

Cinco meses de cárcel condicional por falsificar en Austria titulación médica con ChatGPT

Viena, 16 feb (EFE).- Un ingeniero de 27 años ha sido condenado en Austria a cinco meses de prisión condicional tras admitir que creó con ChatGPT una falsa titulación universitaria de medicina y pretendió inscribirse con ella en el Colegio de Médicos de Alta Austria.

El Tribunal Regional de la ciudad de Linz le impuso este lunes una sentencia de cinco meses de prisión, cuyo cumplimiento queda suspendido si el condenado no incurre en otro delito durante ese tiempo, informó la agencia austríaca APA.

La fiscalía acusa al hombre, que es ingeniero titulado, de falsificar un certificado de la Universidad de Medicina de Viena con el programa de inteligencia artificial ChatGPT en octubre de 2025 y presentarlo al Colegio de Médicos de Alta Austria, lo que supone un delito de "falsificación de documentos especialmente protegidos".

El acusado se declaró culpable y aseguró que nunca tuvo la intención de trabajar como médico, y que el motivo de sus acciones fue impresionar a su expareja.

La fiscalía renunció a su derecho a apelar, y el joven aceptó el veredicto, aunque al comparecer sin abogado, tiene tres días para repensar su decisión. EFE

