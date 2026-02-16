Agencias

Casi el 80 % de los españoles ve a Donald Trump como un "peligro" para la paz mundial

Madrid, 16 feb (EFE).- Un 79,5 % de los españoles cree que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80 % rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España correspondiente al mes de febrero.

El estudio, publicado este lunes y realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, refleja la inquietud de los entrevistados sobre el nuevo orden mundial que promueve la Administración Trump: la guerra de aranceles, la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, las aspiraciones soberanistas sobre Groenlandia o el intento de bloqueo total de crudo a Cuba.

Frente a quienes ven a Trump como una amenaza para la estabilidad mundial (79,5 %), hay un 16,5 % que no lo considera así.

Además, un 67,4 % de los españoles piensa que actuaciones como las recientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede poner en peligro la democracia en Estados Unidos frente al 20,5 % que no lo estima de esta manera.

Un 83,5 % de los encuestados se pronuncia total o parcialmente contrario a los deseos de Trump de ocupar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca ubicado en el Ártico; un 2,2 % apoyaría esta operación y a un 11 % le deja indiferente.

Sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un 70,7 % de los españoles afirma que le genera mucha o bastante intranquilidad mientras que el 15,4 % se muestra "poco o nada preocupado".

Y en el caso de la situación de Oriente Medio, con un alto el fuego muy precario en Gaza desde octubre pasado, un 66,2 % afirma sentirse muy preocupado o bastante, y un 16 % "algo o poco preocupado". EFE

