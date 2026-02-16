Australia dice que no va a repatriar a familias vinculadas al Estado Islámico de Siria

Sídney (Australia), 16 feb (EFE).- Australia aseguró este lunes que "no está repatriando ni repatriará" a personas desde Siria, tras informaciones difundidas por medios del país árabe que señalan que un grupo de ciudadanos australianos con vínculos con el Estado Islámico (EI) abandonó un campamento de refugiados con intención de regresar a su país de origen.

"El Gobierno australiano no está repatriando ni repatriará a personas desde Siria. Nuestras agencias de seguridad han estado monitoreando -y continúan monitoreando- la situación en Siria para garantizar que estén preparadas ante cualquier australiano que busque regresar", señaló el Ejecutivo australiano en un comunicado.

Las declaraciones del Gobierno de Australia se producen después de que la agencia de noticias Hawar recogiera que la administración del campamento de refugiados de Roj (noreste de Siria), que alberga a familias de presuntos militantes del EI, había organizado este lunes un traslado para la repatriación a Australia de 34 personas pertenecientes a 11 familias del país oceánico.

"Las personas de este grupo deben saber que, si han cometido un delito y regresan a Australia, se enfrentarán a todo el peso de la ley. La seguridad de los australianos y la protección de los intereses nacionales siguen siendo la prioridad fundamental", aseveró el Gobierno.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, vinculó a la ideología del EI el atentado terrorista contra la comunidad judía cometido el 14 de diciembre de 2025 en la turística playa de Bondi (Sídney), donde murieron 16 personas que celebraban Janucá, entre ellos uno de los presuntos atacantes, que eran padre e hijo.

El grupo yihadista celebró -cuatro días después- haber inspirado el atentado, a través de su panfleto semanal Al Naba, aunque no reivindicó su autoría.

En octubre, un grupo de seis mujeres y niños, varados en Siria tras la caída del EI, regresó a Australia después de escapar al Líbano sin asistencia del Gobierno australiano, informó entonces la cadena pública ABC.

Según el mismo medio, decenas de mujeres y niños australianos fueron detenidos en Siria, en prisiones y campamentos como Roj y Al-Hol, después de que el "califato" del EI cayera territorialmente allí a mediados de 2019.

El Comité contra el Terrorismo (DECT) del Consejo de Seguridad de la ONU declaró en 2014 que organizaciones terroristas como Al Qaeda, Estado Islámico y grupos asociados habían atraído a más de 30.000 combatientes terroristas extranjeros procedentes a zonas de conflicto de Oriente Medio. EFE