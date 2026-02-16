Android extenderá el 'modo de protección avanzada' a las aplicaciones que usen la API de accesibilidad

Android está trabajando en la extensión de su 'modo de protección avanzada' a las API (interfaz de programación de aplicaciones) relacionadas con las aplicaciones de accesibilidad.

Algunas aplicaciones han usado y abusado de la API 'AccesibilityService' para eludir limitaciones del sistema más allá de ayudar a los usuarios con diversidad funcional, lo que puede desembocar en un acceso a ciertos contenidos y la ejecución de acciones en nombre del usuario.

Mientras que las aplicaciones diseñadas para ayudar a los usuarios con discapacidad deben especificar el atributo 'isAccessibilityTool' en sus metadatos, hay otras que usan la API 'AccesibilityService' incluyendo herramientas de automatización y asistentes, antivirus o limpieza del sistema, entre otras.

Un ejemplo de este segundo grupo de aplicaciones es dynamicSpot, que emula la Isla Dinámica de los iPhone. Así, para acceder al contenido de otras aplicaciones y mostrar notificaciones, esta 'app' utiliza la API 'AccesibilityService' con un objetivo que no es facilitar la accesibilidad del usuario.

Frente a este tipo de conductas, Android está trabajando por extender su 'modo de protección avanzada', presentado en abril del año pasado, para regular y restringir el uso de la API de accesibilidad. El portal Android Authority ha avanzado que la versión de Android Canary 2602 ya contempla esta actualización, tal y como ha podido comprobar.

En esta fase de prueba, los usuarios pueden otorgar permisos de accesibilidad a cualquier aplicación cuando el 'modo de protección avanzada' está desactivado. Una vez que lo activen, el sistema restringe estos permisos, limitándolos exclusivamente a las herramientas que sí sean de accesibilidad, incluso si los permisos se habían otorgado anteriormente.

Por el momento, Google no ha detallado ni ha hecho oficial la extensión del 'modo de protección avanzada', aunque Android Authority ha adelantado que podría llegar con la versión Android 17.