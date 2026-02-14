Prevc hace buenos los pronósticos esta vez y gana el oro en el trampolín largo

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- El esloveno Domen Prevc, que llegaba a los Juegos como gran favorito a ganarlo todo pero no había pasado del sexto puesto en la rampa normal, hizo buenos los pronósticos esta vez y se proclamó campeón olímpico de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo al anotarse la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputó este sábado en Predazzo.

Prevc, de 26, que se había resarcido, en parte, al ganar, junto a su hermana Nika -asimismo gran dominadora del circuito femenino- a Anze Lanisek y a Nika Vodan la prueba por equipos mixtos; al fin respira tranquilo, después de confirmar que si no está ante una temporada 'perfecta', desde luego está ante la que es, de lejos, la mejor campaña de su carrera deportiva.

Ganador, a principios de enero, del Cuatro Trampolines -en los que emuló, diez años después, a su hermano Peter, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en ganar el prestigioso torneo navideño a lo largo de sus 74 ediciones- y líder destacado de la Copa del Mundo, en la que cuenta, tras sus dos victorias en Willingen (Alemania), once triunfos este curso, Domen había capturado en Italia el único título que le faltaba en su muy brillante palmarés.

Pero haberlo hecho en una prueba 'menor' parecía tener una importancia menor. Este sábado, Domen -integrante de una saga en la que también figura Cene, el menos laureado de los cuatro hermanos, pero que ganó plata olímpica por equipos junto a Peter hace cuatro años, en Pekín- ha ganado a lo grande, en la rampa larga. Y a pesar de haber capturado su segundo oro, ya puede presumir de ser campeón olímpico con todas las de la ley.

Segundo en la primera ronda, Domen -que la pasada campaña batió el récord mundial al saltar 254,5 metros en el trampolín gigante de Planica (Eslovenia), poco después de ganar dos oros en los Mundiales de Trondheim (Noruega)- se impuso con dos saltos de 138,5 y 141,5 metros valorados en 301,8 puntos y desbancó del primer puesto que ocupaba tras la misma el japonés Ren Nikaido, que, tras haber ganado el bronce el lunes en el trampolín normal, este sábado se quedó -con dos intentos de 140 y 136 metros y medio- a 6,8 unidades del astro esloveno, conformándose con la plata.

El polaco Kacper Tomasiak se confirmó, a los 19 años, como la gran sorpresa de los saltos en estos Juegos y, con dos saltos de 133 y 138 metros y medio, avanzó un puesto entre rondas y se colgó al pecho un bronce que añadió a la plata capturada el pasado lunes. .

Nikaido lideraba tras la primera ronda, por delante de Prevc, que hace tres fines de semana se proclamó campeón del mundo de vuelo, en Oberstdorf (Alemania) y que lidera la general de la Copa del Mundo nada menos que con 625 puntos de ventaja sobre otra estrella, el japonés Ryoyu Kobayashi, que este sábado acabó sexto, por detrás del noruego Kristoffer Eriksen Sundal -cuarto- y del austriaco Jan Hörl.

El nipón -que en la rampa normal compartió bronce con el suizo Gregor Deschwanden, decimotercero en la grande- había saltado 140 metros y lideraba con 154 puntos, siete más que Domen, que había saltado metro y medio menos que él. Sundal -con un salto de 136 metros, valorado en 145 puntos- ocupaba la tercera plaza, que acabaría intercambiando con el polaco Tomasiak, cuarto tras la primera manga y bronce al final de la tarde.

El polaco, sin haber subido nunca a un podio de Copa del Mundo -su mejor resultado es el quinto de Wisla, ante su afición, que repetiría, asimismo en diciembre pasado, en Engelberg (Suiza)- saldrá de la XXV edición de los Juegos Olímpicos con dos medallas: una de bronce y otra de plata.

Tomasiak se convirtió de esa forma en el mejor actor secundario en la gran noche de Prevc, que sucedió en el historial de la prueba al noruego Marius Lindvik, que defendía título, pero que no pasó el corte que redujo a treinta los cincuenta participantes.

Tampoco estuvieron en la resolución de la prueba los austriacos Daniel Tschofenig y Stefan Kraft, dos de las grandes figuras del circuito. Tschofenig, ganador de la última edición de la Copa del Mundo y que había acabado octavo la primera ronda, fue descalificado por irregularidades en el tamaño de sus botas; Kraft, triple ganador del Globo de Cristal, en la que, con 46, es el saltador en activo con más triunfos -y el segundo de toda la historia, a siete triunfos de su compatriota Gregor Schlierenzauer- concluyó trigésimo séptimo al pricipio y no pasó el corte.

A la hora de la verdad, Domen confirmó que, en estos momentos, es el número uno. Con el mejor salto -y el más largo- de la prueba, de 141 metros y medio, le metió presión a Nikaido, que voló cinco metros menos que él y recibió una valoración parcial, en el intento definitivo, 13.8 puntos inferior. Para acabar -contento, con su segunda medalla en estos Juegos- a 6.8 de los 301,8 con los que se coronó el esta vez imperial águila esloveno.

Adrián R. Huber