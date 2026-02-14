Montero reivindica que "el Gobierno va estar ahí cuando desaparezcan las cámaras" para afrontar incidencias

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comenzado este sábado su intervención en el foro que el PSOE de Andalucía ha organizado en Dos Hermanas (Sevilla) sobre vivienda con una reflexión sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y la sucesión de borrascas que han atravesado Andalucía.

Montero ha reivindicado en este último supuesto, después de la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil como acordó el pasado martes el Consejo de Ministros, que "el Gobierno de España va a estar ahí después de que desaparezcan las cámaras".

Ha contrapuesto ese propósito a su crítica a la actitud de quienes ha asegurado que "aparecen o quieren ser los protagonistas cuando los focos están encendidos".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha sostenido que "lo importante es estar ahí para que la gente pueda recuperar la normalidad de su vida y tirar para adelante".

Ha subrayado que las obras de recuperación que haya que afrontar tendrán "la ayuda del Gobierno de España como estamos poniendo desde el minuto uno", para desglosar ahí aspectos como "recuperar bienes, enseres, ayudas al campo, a los ayuntamientos para la reconstrucción de todas las infraestructuras municipales".

Ha reconocido aquí "el sufrimiento" por las consecuencias de los sucesivos temporales por parte de "trabajadores del campo, alcaldes, vecinos, pero especialmente aquellos que se encuentran desalojados de su vivienda y que todavía permanecen en los pabellones o casa de los familiares".

De igual forma ha precisado la vicepresidenta y ministra que "el cambio climático está aquí para quedarse" y ha advertido a los partidos que "pactan con aquellos que promueven un negacionismo respecto al medioambiente".

Ha apuntado que el problema de esas alianzas políticas con ese componente de fondo será que "no van a poner ni quieren poner medios para mitigar una realidad" y ha sostenido que "si no la frenamos de cuajo para el futuro tendrá estragos aún superiores".

"Hay que seguir haciendo frente a este cambio climático con políticas progresistas", ha reclamado Montero, quien ha reconocido que esas propuestas de la izquierda "le cuesta trabajo abrirse camino ante el ruido que hace permanentemente la derecha".

En el caso del accidente ferroviario de Adamuz, del que este miércoles se cumplirá el primer mes, ha señalado Montero que "Huelva está en nuestro corazón", por ser la provincia de procedencia de la mayoría de las 46 víctimas mortales que se registraron en la colisión entre un tren de alta velocidad en dirección Madrid que venía de Málaga y el Alvia que iba de Madrid a Huelva.

Ha recordado que "el conjunto de Andalucía se conmovió con motivo de esta tragedia" y ha esgrimido "el compromiso, como siempre, del Gobierno, para esclarecer los hechos", así como "la inversión tan importante como la que el Gobierno de España ha desarrollado a lo largo de estos ocho años casi ya de legislatura" en infraestructuras ferroviarias.