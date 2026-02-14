Karina Sainz publica 'Nazarena', una obra ambientada en Venezuela: "Delcy Rodríguez es parte de un engranaje de tortura"

Karina Sainz Borgo ha manifestado que la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela carece de solidez y que aún no ha escuchado propuestas referidas a la celebración de elecciones en el país sudamericano. A partir de estas consideraciones y según publicó Europa Press, la escritora venezolana ofreció nuevas declaraciones tras la publicación de su novela ‘Nazarena’, editada por Alfaguara y ambientada en Venezuela, donde pone el foco en las dinámicas familiares y el contexto político del país.

La autora expresó en entrevista recogida por Europa Press que, a su criterio, Delcy Rodríguez —presidenta encargada venezolana— forma parte de "un engranaje de tortura, de delincuencia y de corrupción". Sainz Borgo sostuvo que tanto Rodríguez como Nicolás Maduro, así como su hermano y Diosdado Cabello, pertenecen a "una estructura podrida". Señaló, además, el papel que figuras externas como Donald Trump han jugado en el proceso político venezolano, aunque aclaró no conocer el alcance real de sus vínculos con las políticas nacionales y afirmó que Marco Rubio es señalado usualmente como el interlocutor conocedor de la situación. Según expresó la autora al medio Europa Press, la percepción de Delcy Rodríguez es la de ser otro componente dentro de las prácticas corruptas y represivas del poder.

En cuanto a los escenarios de cambio político, Sainz Borgo mencionó su escepticismo respecto de posibles transiciones y criticó la ausencia de un enfoque en la convocatoria a elecciones. Además, juzgó que la legislación relacionada con la amnistía ha sido "cogida con pinzas", sugiriendo que se trata de una medida insuficiente ante la magnitud del conflicto político y derechos humanos que atraviesa Venezuela.

La novela ‘Nazarena’ representa la cuarta obra publicada de la autora y la primera bajo el sello Alfaguara tras su trilogía previa con Lumen: ‘La hija de la española’, ‘El Tercer País’ y ‘La isla del doctor Schubert’. Residente en España desde hace dos décadas, Sainz Borgo explicó a Europa Press que este nuevo libro implica un paso relevante en su desarrollo como narradora, y reconoce que existe una impronta española muy fuerte en esta novela. La obra abarca escenarios que se extienden desde el Caribe hasta Italia y España, ubicando la acción entre el siglo XIX y el inicio del siglo XX. La escritora precisó que la trama pone en el centro a una familia, haciendo del conflicto doméstico el eje principal del relato.

De acuerdo con lo expresado por Sainz Borgo en el diálogo con Europa Press, la familia aparece en ‘Nazarena’ como “el laboratorio primero de lo que ocurre en una sociedad”. Definió el núcleo familiar como un espacio marcado por relaciones de poder, legados problemáticos y disputas sobre la pertenencia. La autora destacó que la narración está conducida por voces femeninas y la describió como una historia política de carácter personal e íntimo.

En cuanto a las influencias literarias, la escritora reconoció la marca de la tradición de la saga familiar de Thomas Mann y la presencia de títulos como ‘Cien años de soledad’. Subrayó la incidencia inevitable de la obra de Federico García Lorca en su tratamiento de temas como la violencia dentro del ámbito doméstico. Sainz Borgo especificó que, si bien el libro muestra elementos conectados con el realismo mágico, la mayoría de los acontecimientos relatados tienen respaldo documental y pueden compararse con hechos verificables.

La autora también se refirió, en la entrevista recogida por Europa Press, a la producción literaria de David Uclés. Elogió el modo en que Uclés utiliza mecanismos narrativos que entrelazan historias, mencionando su condición de heredero de la tradición oral y la originalidad de su punto de vista acerca de la Guerra Civil. Consideró, sin embargo, que “va a tener que pagar el precio de lo excepcional, de lo extraño, de lo raro”, señalando su preocupación por la tendencia a centrarse en la figura mediática del escritor en lugar de poner el acento en la obra.

Consultada acerca de la decisión de Uclés de desvincularse del ciclo literario ‘Todos perdimos la guerra’, organizado por Arturo Pérez-Reverte, Sainz Borgo valoró la naturaleza personal de dicha determinación, acotando que suele aprovechar cualquier oportunidad para hacerse entender, lo que atribuyó a su origen venezolano y a la dificultad de explicar el lugar de procedencia.

Sainz Borgo hizo mención al ciclo de “Letras en Sevilla” como un espacio que propicia el diálogo entre personas con posturas antagónicas. Afirmó que en este contexto pudo encontrarse con el politólogo español Juan Carlos Monedero, con quien admitió tener profundas diferencias, pero también sostuvo que el evento constituye un pacto y una oportunidad para la conversación.

En relación con la regulación extraordinaria de migrantes que discute España, la autora expresó a Europa Press su respaldo a todo mecanismo que promueva la regularización y la convivencia social, aunque manifestó dudas sobre las razones que impulsan la rapidez de la medida. Recordó que, en otras crisis migratorias, no observó una urgencia institucional similar y se preguntó si los intereses electorales no son el principal motivo de esta aceleración.

El lanzamiento de ‘Nazarena’ coincidió con la expansión de la adaptación cinematográfica de su obra ‘La hija de la española’, que tuvo su estreno en el Festival de Venecia y actualmente se proyecta en salas de América Latina. Sainz Borgo consideró que la película, producida por Edgar Ramírez y dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, asume una postura más explícita acerca del régimen bolivariano en comparación con el libro, funcionado como denuncia directa y como reconocimiento a las víctimas, según relató al medio Europa Press.

Las reflexiones de la autora sobre la política en Venezuela, el poder, la pertenencia y la construcción de la identidad a través de la familia se entrelazan en esta nueva obra. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, ‘Nazarena’ recoge estas preocupaciones y las traslada a una trama que abarca tanto las heridas privadas como los grandes conflictos sociales del contexto venezolano y latinoamericano.