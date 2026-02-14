España asegura que el 2% del PIB satisface plenamente los requisitos de la OTAN para combatir las amenazas

La delegación española puso de relieve en la Conferencia de Seguridad de Múnich el respaldo que el país ofrece a Ucrania, destacando que el envío de equipo militar y la asistencia humanitaria representan el mayor paquete de ayuda humanitaria que España haya entregado a un país, según detalló el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Durante su intervención ante la cadena estadounidense CNBC, Albares defendió la posición de España como proveedor esencial de seguridad internacional y enfatizó la aportación en defensa y seguridad, que a partir de 2025 equivale al 2% del PIB nacional.

Tal como reportó el medio CNBC, el ministro Albares manifestó que dicho nivel de inversión cumple con las necesidades establecidas por la OTAN para enfrentar los desafíos actuales de seguridad. Albares recalcó que la contribución española constituye “todo lo que hace falta” para satisfacer los criterios de la alianza, subrayando que la OTAN ya evaluó positivamente este esfuerzo en un reciente examen de progreso realizado en enero. El ministro remarcó el compromiso español, citando el despliegue de aviones españoles en operaciones destinadas a salvaguardar la seguridad en la región báltica como ejemplo tangible de las capacidades aportadas por España a la alianza.

De acuerdo con los datos presentados por CNBC y los comunicados en la conferencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó recientemente que España ha llegado al objetivo de dedicar el 2% de su PIB a defensa y seguridad tras el compromiso asumido en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya. Este aumento presupuestario, ratificado mediante evaluaciones de cumplimiento realizadas por la organización atlántica, responde a las exigencias técnicas y operativas establecidas para los Estados miembros, cuyo cumplimiento se monitorea periódicamente.

En sus declaraciones, Albares insistió en que España se mantiene como “uno de los principales contribuyentes, independientemente del sector”, señalando el enfoque no solo en incrementar el gasto, sino en asegurar que las capacidades ofrecidas correspondan exactamente a las demandas de la OTAN. Añadió que “vamos a proporcionarlas” en tanto estas capacidades se consideran claves para contrarrestar las amenazas actuales a la seguridad europea y continental. Según el medio CNBC, el ministro también argumentó que la política española de asumir compromisos concretos responde a la necesidad de credibilidad y fiabilidad en el marco de la OTAN.

El apoyo a Ucrania se mantuvo como tema central en la cita anual de Múnich. Albares reafirmó ante CNBC que el compromiso español se demuestra tanto en la entrega de equipo militar como en las asistencias humanitarias, aseverando: “Nuestro apoyo a Ucrania es incuestionable y seguirá ahí mientras sea necesario”. El respaldo español se enmarca en el contexto general de la cumbre, donde se abordó la transición hacia una mayor autosuficiencia europea en materia de defensa tras los mensajes remitidos por Estados Unidos sobre la necesidad de que Europa asuma un papel central en su propia seguridad.

La perspectiva presentada por Albares sobre el papel de la Unión Europea en defensa sigue la línea de los debates que han marcado la política exterior europea desde hace décadas. El ministro recordó que la idea de consolidar una comunidad europea de defensa ha estado presente desde los años 50, y que la actual coyuntura exige materializar estos planteamientos, dados los cambios en el enfoque de seguridad que promueve la Administración estadounidense. Según reportó CNBC, Albares citó expresamente la nueva visión transmitida por Washington, que alienta a los socios europeos a gestionar con mayor autonomía sus necesidades de seguridad y defensa, limitando la dependencia tradicional respecto a Estados Unidos.

En la conferencia, que es considerada uno de los espacios de debate internacional más relevantes en el calendario anual, la delegación española utilizó la oportunidad para posicionar la imagen de España como socio confiable en la OTAN y en el sistema internacional de seguridad. Las evaluaciones positivas recibidas durante los exámenes de la organización atlántica en enero fueron resaltadas como aval del progreso español en alinearse con los compromisos asumidos, según publicó CNBC en el contexto del evento.

La discusión sobre la aportación del 2% del PIB a defensa está vinculada a los acuerdos entre los miembros de la OTAN, quienes fijaron dicho porcentaje como meta de referencia en varias cumbres recientes. El cumplimiento de este objetivo se considera un elemento fundamental dentro de la estrategia colectiva para asegurar una respuesta coordinada ante escenarios de amenazas emergentes. Con la cifra alcanzada en 2025, España se incorpora al grupo de países que cumplen íntegramente con el compromiso financiero que, según la OTAN, resulta esencial para mantener las capacidades defensivas básicas de la alianza.

Albares, durante la interacción con CNBC, enfatizó que la inversión realizada no solo busca cumplir un indicador cuantitativo sino también traducirse en una mejora concreta de las capacidades técnicas y operativas exigidas por la alianza. Resaltó el papel de los medios aéreos españoles desplegados en el Báltico como parte de estas responsabilidades específicas.

El respaldo a Ucrania se describió como parte de una estrategia más amplia de solidaridad europea, tal como quedó de manifiesto en las sesiones en Múnich dedicadas a abordar la situación de seguridad en el continente. CNBC informó que los representantes españoles consideraron la continuidad de la ayuda humanitaria y militar a Ucrania como indispensable hasta que se logre estabilizar la situación, sin descartar nuevas iniciativas de cooperación o asistencia en función de las necesidades que puedan surgir ante la evolución del conflicto.

Además, la postura española recogida por CNBC respondió a una nueva etapa en las relaciones transatlánticas, en la que Europa busca reforzar su autonomía estratégica sin renunciar a la cooperación con Estados Unidos, pero asumiendo una mayor cuota de responsabilidad en materia de seguridad común. Los mensajes reiterados sobre la fiabilidad y el compromiso español fueron mostrados, según la crónica de CNBC, como argumentos clave para consolidar la posición de España dentro de la OTAN frente a los nuevos retos globales.