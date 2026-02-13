VB Group acelera su expansión en México: Adolfo Jiménez asume la dirección de viajes corporativos

VB Group, empresa de soluciones integrales dentro de la industria del turismo, el entretenimiento y la movilidad corporativa, avanza en su crecimiento internacional mediante el nombramiento de Adolfo Jiménez como nuevo director de viajes corporativos en México.

Este refuerzo del equipo directivo en el país responde directamente al peso creciente que el mercado mexicano ha adquirido dentro del plan de expansión global de la compañía.

El fundador y director general de VB Group, Jorge Espinós, ha destacado que el nombramiento de Adolfo Jiménez es una apuesta clara por la relevancia de la región en el crecimiento del grupo.

Según explica el directivo, la compañía tiene la mirada puesta en el cumplimiento del plan estratégico a 2028, año en el que se proyecta que México aporte más del 30% de los ingresos totales de la corporación.

Adolfo Jiménez cuenta con más de 33 años de trayectoria en la industria de los viajes y el turismo, con un enfoque especializado en el desarrollo de negocio y la innovación tecnológica aplicada al sector.

Actualmente, es socio y director de Open Web Consulting y mantiene una participación activa en el ámbito asociativo como vicepresidente ejecutivo de AMAV CDMX, consejero de tecnología en METRO y vicepresidente de innovación y desarrollo tecnológico en FEMATUR.

A lo largo de su carrera, ha liderado acuerdos con importantes instituciones y clientes corporativos, impulsando soluciones digitales para la gestión de desplazamientos y desempeñando funciones de liderazgo comercial en Amadeus y Apollo Galileo durante más de dos décadas.