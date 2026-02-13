Una agente a caballo de la Policía herida con quemaduras por una bengala en la previa del Atlético-Barça

El sindicato policial Jupol advirtió, en relación con el operativo de seguridad desplegado durante el enfrentamiento futbolístico entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que las lesiones provocadas a una agente montada y a su caballo pudieron derivar en consecuencias graves, debido al tipo de material del uniforme utilizado por la Unidad de Caballería. Tras los hechos, Jupol reclamó una revisión urgente de los protocolos de seguridad y exigió sanciones para los responsables del lanzamiento de material pirotécnico.

Según detalló Europa Press, una agente de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional resultó herida por quemaduras causadas por una bengala, en la antesala del partido de semifinales de la Copa del Rey MAPFRE celebrado en el Riyadh Air Metropolitano. El sindicato Jupol denunció que la agente quedó acorralada entre el autobús del Atlético de Madrid y un grupo de aficionados que encendieron bengalas muy cerca de los caballos, lo que generó un contexto de riesgo elevado tanto para la policía afectada como para los animales. Personal del Samur-Protección Civil atendió rápidamente a la agente por quemaduras leves en la pierna, según confirmaron fuentes de Emergencias Madrid consultadas por Europa Press.

De acuerdo con la denuncia de Jupol, la situación se agravó por la proximidad de los aficionados encendiendo bengalas, una circunstancia que, según el sindicato, convirtió la intervención policial en un episodio especialmente arriesgado. Jupol subrayó que las heridas de la agente no revistieron gravedad, pero advirtió sobre la posibilidad de daños mayores debido al uniforme de los agentes de la Unidad de Caballería, el cual está confeccionado en tejido elástico tipo malla, un material calificado como altamente inflamable. Según el sindicato, esta característica incrementó el peligro y habría podido provocar lesiones de mayor entidad.

Además de la agente, el caballo que montaba también sufrió quemaduras en la piel a raíz de la exposición al material pirotécnico. El sindicato insistió en que se identifique y se imponga una sanción a quienes lanzaron las bengalas y demandó una evaluación y modificación de los protocolos que regulan los dispositivos de seguridad durante los recibimientos de equipos en eventos deportivos. Jupol remarcó la necesidad de prevenir que ocurran incidentes similares en el futuro.

El sindicato destacó otras problemáticas asociadas a la función policial durante partidos catalogados como de alto riesgo. Según lo publicado por Europa Press, Jupol señaló el alto nivel de exposición a situaciones peligrosas que enfrentan los agentes encargados de asegurar estos espectáculos deportivos. Entre los factores de riesgo mencionados, Jupol aludió al uso sin control de material pirotécnico por parte de ciertas agrupaciones de aficionados, la conducta de grupos ultras y la falta de cooperación efectiva de los organizadores del evento. Todo ello, según su denuncia, desemboca en intervenciones policiales con potencial lesivo tanto para los agentes como para la ciudadanía.

En ese contexto, la agrupación sindical pidió que se establezcan compensaciones económicas a la altura del peligro inherente a estos operativos, argumentando que tanto los efectivos policiales como la sociedad en general son quienes asumen las consecuencias físicas y económicas de proteger un evento de carácter privado. Jupol trasladó la responsabilidad al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía, instándolos a que exijan a los organizadores de estos encuentros futbolísticos el pago íntegro de los costes vinculados a los dispositivos de seguridad, incluida la compensación económica para los agentes desplegados en operativos considerados de alto riesgo.

La denuncia fue planteada por Jupol tras los incidentes del jueves en los accesos al estadio, cuando los seguidores del Atlético de Madrid recibieron a su equipo frente al FC Barcelona. Europa Press informó que, en medio del despliegue policial para garantizar el orden, los agentes, y en particular la Unidad de Caballería, tuvieron que intervenir en un ambiente marcado por la presencia de bengalas y otros elementos pirotécnicos, con el consiguiente peligro para la integridad de los efectivos y los animales. La intervención de los servicios de emergencia permitió calificar las heridas recibidas como leves, aunque el sindicato advirtió que el desenlace pudo ser más grave.

En el comunicado difundido por Jupol y recogido por Europa Press, el sindicato destacó: "El uso indiscriminado de material pirotécnico, la presión de grupos ultras y la falta de colaboración efectiva de los organizadores convierten estos operativos en intervenciones potencialmente lesivas". Ante este panorama, insistieron en la necesidad de reforzar las medidas preventivas, especialmente en eventos deportivos con alta concentración de público y presencia de colectivos organizados de aficionados.

Jupol instó no solo a la apertura de una investigación para delimitar responsabilidades individuales en el episodio, sino también a la reformulación de protocolos de actuación y equipamiento de seguridad, con especial atención a los materiales utilizados en los uniformes del personal de la Unidad de Caballería. Según publicó Europa Press, una de las demandas principales del sindicato es la sustitución de los tejidos actuales por otros con menor nivel de inflamabilidad, como medida preventiva ante la posibilidad de ataques con pirotecnia en grandes aglomeraciones.

Las solicitudes del sindicato incorporan la exigencia de un marco legal y operativo que permita sancionar a quienes pongan en peligro la seguridad de los agentes y de los animales en servicio, así como establecer obligaciones económicas claras para los promotores de eventos deportivos. Jupol sostiene que garantizar la seguridad en este tipo de acontecimientos requiere no solo recursos humanos cualificados y protocolos adecuados, sino también el compromiso activo y la corresponsabilidad financiera de los clubes y organizadores. Estas peticiones se suman al llamamiento para que las autoridades actúen de manera decidida ante sucesos que muestran carencias en la protección de los agentes y los animales durante eventos de ocio y deporte de alto riesgo.