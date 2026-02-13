Un nuevo ataque de Israel deja un muerto y varios heridos en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel han afirmado que su objetivo en el reciente ataque en el sur de Líbano fue un presunto miembro de Hezbolá, según publicaron a través de Telegram, mientras que el partido-milicia chií no confirmó la muerte de ningún integrante. Esta acción, en medio de un cese el fuego acordado desde noviembre de 2024, derivó en la muerte de Mehdi Hassan Shaito y provocó varios heridos en At Tiri, una localidad ubicada en la gobernación de Nabatiye, según reportó el Ministerio de Salud Pública libanés mediante un comunicado difundido por la agencia nacional NNA.

De acuerdo con la cobertura de NNA, el ataque se dirigió específicamente contra un vehículo en movimiento dentro de At Tiri. Las autoridades libanesas señalaron que, a pesar de la tregua vigente, el ejército israelí efectuó el ataque que terminó con la vida de Shaito, cuya identidad fue confirmada por los servicios de salud locales. Además del fallecido, se reportó la existencia de varias personas heridas como consecuencia directa del impacto del proyectil.

Según informó el medio, el pacto de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 tuvo como objetivo poner fin a más de un año de hostilidades abiertas entre Israel y Hezbolá. Los enfrentamientos escalaron tras los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023 y desembocaron en una retirada pactada de los efectivos tanto israelíes como del grupo chií del sur del territorio libanés. No obstante, tal como publicó la agencia NNA, el ejército de Israel todavía mantiene cinco puestos dentro de Líbano, situación que viene siendo objeto de fuertes críticas tanto de las autoridades de Beirut como de Hezbolá, quienes exigen la completa retirada.

El medio detalló que Israel ha justificado los bombardeos recientes argumentando la existencia de actividades hostiles por parte de Hezbolá en la zona fronteriza, por lo que sostienen que estas operaciones no representarían una violación directa del alto el fuego. Esta postura ha sido rechazada tanto por el gobierno libanés como por los líderes del partido-milicia, quienes han reiterado, en reportes difundidos por NNA, que las acciones militares israelíes sí constituyen una infracción al acuerdo alcanzado.

Por otro lado, Naciones Unidas se sumó a las condenas contra los episodios de violencia que, pese a la tregua formalizada, continúan desestabilizando la situación en la frontera sur de Líbano. De acuerdo con la información difundida por el ministerio libanés y reproducida por medios locales, el llamado de la ONU insta a todas las partes involucradas a respetar los compromisos asumidos y a reducir las tensiones para evitar un resurgimiento del conflicto.

El comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, citado por NNA, subrayó que los heridos reciben atención médica en centros asistenciales cercanos y que se están tomando medidas para evaluar el alcance total de los daños. Las autoridades insisten en exigir a Israel el retiro inmediato de los puestos militares todavía presentes en territorio libanés, en línea con lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.

Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta a la evolución de los acontecimientos en la frontera entre Israel y Líbano. Naciones Unidas y diversas organizaciones humanitarias han reiterado la importancia de que ambas partes respeten los términos de la tregua alcanzada. El gobierno libanés y representantes de Hezbolá, a través de distintos canales recogidos por medios locales, han manifestado que continuarán denunciando cualquier incidente que consideren contrario al acuerdo.

Durante el tiempo transcurrido desde la firma del alto el fuego, Israel ha realizado decenas de ataques a diversas localidades del sur de Líbano. Como detalló la agencia NNA, estos hechos han generado preocupación por la estabilidad de la zona y han influido en la dinámica de seguridad a lo largo de la frontera compartida.

El repunte de la tensión, reflejado en el asesinato de Mehdi Hassan Shaito y en las incursiones contra posiciones y presuntos integrantes de Hezbolá, forma parte de un contexto más amplio de incertidumbre respecto a la vigencia real de la tregua pactada y el compromiso de las partes en su implementación. Las autoridades locales enfatizan la necesidad de un seguimiento internacional que permita garantizar el cese efectivo de hostilidades en el sur de Líbano y la protección de los civiles que residen en las áreas afectadas, indicó NNA en sus informes más recientes.