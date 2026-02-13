Agencias

Raphinha se reincorpora parcialmente al grupo en el entrenamiento del Barça

El FC Barcelona completó este viernes una nueva sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con trabajo de recuperación tras el último encuentro disputado ante el Atlético de Madrid, en la derrota por 4-0 en la idea de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, en una jornada en la que la principal novedad fue la reincorporación parcial al grupo del extremo brasileño Raphinha.

El delantero brasileño, que arrastraba una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se ha perdido los tres últimos partidos, volvió a trabajar parcialmente con el grupo, en una sesión en la que también participaron los jugadores del filial Tommy y Eder Aller.

Los futbolistas que fueron titulares realizaron trabajo específico en el gimnasio, mientras que el resto del equipo se ejercitó sobre el césped del campo Tito Vilanova.

El conjunto dirigido por Hansi Flick continuará preparando el próximo compromiso liguero frente al Girona FC con un nuevo entrenamiento programado para este sábado, mientras que el domingo tendrá lugar la sesión previa abierta a los medios de comunicación junto a la rueda de prensa del técnico alemán.

EuropaPress

