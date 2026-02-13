(Previa) Los derbis Athletic-Real Sociedad y Atlético-Madrid CFF marcan el fin de semana de la Liga F Moeve

El empate registrado durante la primera vuelta en Anoeta entre el Athletic Club y la Real Sociedad, sumado a la reciente eliminación en la Copa de la Reina Iberdrola, ha intensificado la expectativa sobre el derbi vasco que se celebrará en Lezama este domingo a las 12:00. Según informó Europa Press, este enfrentamiento se perfila decisivo tanto para la lucha por la tercera plaza como para el futuro inmediato de ambas escuadras, siendo además el primero que no tendrá como escenario San Mamés en esta temporada. El Athletic, actualmente inmerso en una etapa de resultados irregulares, buscará recuperar terreno ante una Real Sociedad que llega en mejor estado de ánimo tras tomarse la revancha ante el Badalona Women con un marcador de 2-0.

Europa Press destacó que el equipo realista intentará afianzar la tercera posición y mantener la presión sobre el Real Madrid, que se encuentra a cuatro puntos de distancia en la clasificación. La Real Sociedad ha sufrido derrotas en sus dos últimas visitas a Bilbao, circunstancia que añade un ingrediente adicional a la rivalidad. Por su parte, el Athletic Club ha visto mermado su rendimiento después de sumar solo un triunfo en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones, y ha mostrado fragilidad defensiva con 17 goles encajados.

En la capital, el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Madrid CFF también atrae reflectores. De acuerdo con Europa Press, el duelo se llevará a cabo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, con el Atlético ocupando la quinta posición y buscando acortar los diez puntos que lo separan de la tercera plaza. El conjunto rojiblanco afronta el choque tras una derrota contundente por 0-3 en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones frente al Manchester United. La plantilla de Manolo Cano necesita restablecer su ánimo para recibir al Madrid CFF, que no atraviesa un buen momento tras sumar tres derrotas al hilo, la más reciente por 1-6 en el campo del Deportivo ABANCA.

El Real Madrid, que venció 2-3 al Paris FC en el 'playoff' de la Champions, visitará al Alhama CF El Pozo, equipo que ocupa posiciones de descenso y solo ha logrado un punto de los últimos treinta y nueve posibles. El equipo blanco podría optar por rotaciones tras el esfuerzo en competición europea, según detalló Europa Press, con la intención de consolidar la distancia de diez puntos respecto a su perseguidor más inmediato.

Por su parte, el FC Barcelona recibirá a la SD Eibar con la misión de sostener el liderato en la Liga F Moeve. Las azulgranas afrontan la cita frente a un equipo vasco que acumula cuatro derrotas consecutivas, lo que refuerza la necesidad de puntuar para evitar complicaciones. El dominio del FC Barcelona durante la campaña se refleja en la ventaja actual y en la solidez demostrada en encuentros recientes.

El Costa Adeje Tenerife, cuarto en la tabla y situado a ocho puntos de la Real Sociedad, acudirá a un complejo desplazamiento al campo del FC Badalona Women. Este equipo catalán se ha caracterizado por una defensa compacta y solo ha caído en dos de sus nueve partidos como local, según reportó Europa Press, frente a rivales de la talla del FC Barcelona y la propia Real Sociedad. Un resultado positivo para el conjunto tinerfeño podría aproximarlo a la pelea por puestos europeos, mientras el Badalona busca reforzar su dinámica como anfitrión.

El Sevilla FC, que superó por 4-0 al Athletic Club en la jornada previa, se enfrentará al Deportivo ABANCA, motivado tras golear al Madrid CFF. Según Europa Press, este partido permitirá a ambos equipos medir su capacidad para alargar rachas positivas o revertir dinámicas negativas. Entretanto, el Granada CF, en un momento ascendente con trece puntos sumados de los últimos quince, enfrentará en su estadio al colista Levante UD en un reto para seguir escalando posiciones.

Finalmente, el calendario de la jornada se completa con el enfrentamiento directo entre el RCD Espanyol y el DUX Logroño, ambos implicados en la disputa por la permanencia. Tal como publica Europa Press, el resultado de este choque podría tener incidencia importante en la parte baja de la clasificación y determinar el rumbo de ambos conjuntos en las fechas venideras.