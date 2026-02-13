Agencias

Pasa a disposición judicial el individuo acusado de retener durante dos años a una mujer y uno de los encubridores

El individuo acusado de retener en contra de su voluntad durante dos años a una mujer, que constaba como desaparecida en Murcia, así como uno de los principales encubridores, en este caso una mujer, han pasado a disposición judicial a primera hora de la mañana este viernes, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los dos detenidos han salido sobre las 8.45 horas de las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, donde permanecían custodiados.

De los cuatro arrestados en esta operación, dos de ellos han quedado en libertad y se les investiga por un supuesto delito de encubrimiento. Mientras que el principal acusado, sobre el que pesan varios delitos relacionados todos ellos en el ámbito de la violencia de género, y la principal encubridora han pasado a disposición del juzgado de violencia sobre la mujer.

