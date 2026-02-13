Morant pone en valor los instrumentos de financiación del Gobierno para impulsar proyectos y atraer talento

Arkadia Space ha logrado consolidar vuelos en órbita, contratos con la Agencia Espacial Europea (ESA) y acuerdos comerciales internacionales tras haber utilizado el entorno del Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea en la Región de Valencia como punto de partida para su desarrollo. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, este caso demuestra cómo el apoyo estatal y europeo puede acelerar el progreso tecnológico y la internacionalización de empresas emergentes en el sector espacial. En ese contexto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visitó este viernes las instalaciones de la compañía en el aeropuerto de Castellón, donde subrayó el papel que desempeñan los instrumentos de financiación del Gobierno para fomentar proyectos innovadores y atraer personal cualificado de todo el país.

Tal como publicó el Ministerio, la empresa Arkadia Space ha recibido más de 2 millones de euros en apoyo financiero del Ministerio de Ciencia a través del Plan Tecnológico Espacial, gestionado por la Agencia Espacial Española (AEE), y el programa Innvierte, promovido por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). Además, la compañía ha sido beneficiaria de un paquete integral del centro de incubación de la ESA que contempla hasta 60.000 euros en ayudas financieras, asesoría técnica y empresarial y acceso a infraestructuras especializadas, lo que ha permitido su participación en ensayos críticos y el fortalecimiento de sus capacidades de desarrollo.

Durante su visita, Morant remarcó la importancia estratégica de invertir en el sector espacial, no solo por su impacto en la industria y la innovación, sino también por los beneficios directos para la sociedad. Según informó el Ministerio, entre los efectos positivos se encuentran la mejora de las comunicaciones, el análisis de los patrones climáticos y una mejor gestión de emergencias, todos ellos aspectos que inciden en la cotidianeidad y la seguridad de los ciudadanos.

El medio detalló que Arkadia Space se enfoca en la investigación y comercialización de motores y sistemas de propulsión que emplean combustibles verdes para satélites y vehículos espaciales. Este perfil posiciona a la empresa como un referente en la transición hacia tecnologías más sostenibles dentro de la industria espacial. La ministra subrayó que la apuesta por soluciones limpias y avanzadas impulsa la competitividad de las empresas españolas en el ámbito internacional y facilita nuevas oportunidades de colaboración tanto a nivel nacional como con socios extranjeros.

La financiación aportada por el Ministerio y la colaboración con organismos europeos han tenido un impacto clave en la trayectoria de Arkadia Space, según consignó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gracias a estas ayudas y al acceso a un ecosistema innovador, la compañía pudo superar etapas críticas de desarrollo tecnológico y llegar a concretar vuelos en órbita y contratos comerciales relevantes tanto con la ESA como con otras entidades internacionales.

El paquete de apoyo integral recibido por la empresa dentro del programa ESA BIC en la Comunitat Valenciana ha incluido no solo incentivos económicos, sino también una red de mentores especializados y el acceso a laboratorios y equipos necesarios para pruebas y validación de tecnologías. Esta combinación ha permitido a la startup avanzar en su capacidad de innovación y ampliar su presencia en el sector espacial europeo.

El Ministerio puso de relieve que la captación de talento y el arraigo de proyectos de alto valor tecnológico en el territorio nacional forman parte del objetivo de su política de inversiones. Estas acciones buscan posicionar a España como un actor relevante en la nueva economía del espacio, al tiempo que generan impactos sociales derivados de los avances en tecnología, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al sector productivo.

Según informó la cartera de Ciencia, la colaboración entre organismos como la AEE, el CDTI y la ESA está orientada a fortalecer el tejido empresarial innovador y a atraer capital, talento e infraestructuras críticas a las regiones que apuestan por la ciencia y la tecnología. Las iniciativas a favor de las startups tecnológicas, ejemplificadas en el caso de Arkadia Space, se presentan como motor de crecimiento para la economía y como mecanismo para responder mejor a los retos tecnológicos y sociales de los próximos años.

La jornada en las instalaciones del aeropuerto de Castellón sirvió para mostrar el papel de las inversiones impulsadas desde el Gobierno en el desarrollo industrial y la consolidación de nuevas capacidades productivas. Detalló el Ministerio que el respaldo financiero y la vinculación con programas internacionales ha permitido que empresas jóvenes cuenten con el apoyo necesario para escalar en el mercado global.

La visita de Diana Morant a Arkadia Space se enmarca en una estrategia más amplia de promoción de la innovación, la investigación y la internacionalización del sector tecnológico español. El Ministerio reiteró que continuará respaldando a empresas que apuestan por sectores de futuro e invierten en soluciones tecnológicas con impacto real en la sociedad y en el entorno económico del país.