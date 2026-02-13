México impulsa nueva ley de cine y protección a dobladores ante la Inteligencia Artificial

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- El Gobierno de México presentó este viernes una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual que sustituirá el marco vigente desde 1992 y reformas para proteger a intérpretes de doblaje ante el uso de la inteligencia artificial (IA) con el objetivo de impulsar la producción nacional.

"(Son iniciativas que) se han esperado, sobre todo la de cine, por muchos años y también la de intérpretes de doblaje", afirmó Claudia Curiel, secretaria de Cultura de México, durante la conferencia de prensa presidencial al indicar que las propuestas responden a demandas históricas del sector.

Curial argumentó que la legislación vigente quedó desfasada frente a los cambios tecnológicos y productivos, pues la ley federal de cinematografía actual es de finales del siglo pasado.

"Lo más importante de esta ley es que la del 1992 surge en un contexto neoliberal, donde tenía una visión de mercancía principalmente, la obra, y lo que se hizo en esta ley de 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales", apuntó.

Entre las medidas centrales destacó asegurar la presencia del cine nacional en salas.

"La exhibición de cine nacional en salas del 10 % está garantizada", dijo Curiel, a la vez que indicó revisiones de cartelera y la ampliación de exhibición mínima para mejorar su visibilidad.

También se establece preservar el patrimonio audiovisual con "un mandato de conservar, restaurar, digitalizar, difundir el acervo patrimonial que integra nuestra memoria", y se incorpora en la ley el apoyo estatal al sector.

Por su parte, la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el potencial del país en la industria audiovisual y vinculó la reforma con metas de posicionamiento internacional.

"Con todos los apoyos y todas estas nuevas adecuaciones que se han estado haciendo a la ley y propuestas se tendrá la capacidad de que México logre entrar en este nuevo año al top cinco en cuanto a todas estas producciones a nivel mundial", declaró.

Sheinbaum destacó el capital creativo nacional y la ampliación del apoyo público a proyectos independientes.

En México, en su opinión, "hay una creatividad excepcional": "Hay cineastas extraordinarios, (…) las escuelas de cine de México son de las mejores del mundo", afirmó, señalando que el incremento de recursos busca priorizar producciones con menos financiamiento.

La ley pretende también asegurar la difusión de contenidos para "que se garantice la transmisión tanto en el cine o la presentación tanto en los cines como en las plataformas".

La segunda iniciativa responde a preocupaciones del gremio del doblaje frente a la IA. Curiel indicó que "por primera vez" se va a reconocer la voz humana como una herramienta artística, "única e irrepetible".

En tanto, Sheinbaum subrayó la relevancia del sector, pues aseguró que "México tiene de los mejores dobladores del mundo" y ahora "van a ser protegidos".

Finalmente, la mandataria anunció que el domingo anunciará incentivos económicos para la producción de series y cine en el país y para ello contará con la participación especial de la actriz y productora veracruzana Salma Hayek, quien personalmente le pidió apoyo e impulso a esta iniciativa.