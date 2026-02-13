Agencias

México abre la puerta a un puente aéreo con Cuba tras envío de ayuda humanitaria

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas.

“Si lo pide Cuba, habría esas condiciones, por supuesto”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, aunque aclaró que ello depende de una petición formal de La Habana.

Esta semana, México envió dos buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana. EFE

(foto)(video)

