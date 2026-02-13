Más de 100 parejas se casan en una boda comunitaria en Lima para celebrar semana del amor

Lima, 12 feb (EFE).- Un total de 109 parejas se casaron este jueves en una boda civil comunitaria celebrada en un parque de Lima oficiada por el alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, quien destacó el valor de la familia como núcleo de la sociedad.

Andrés y Amy vieron en TikTok la iniciativa de la Municipalidad de la capital peruana y decidieron acudir a casarse en esta particular ceremonia.

"Habíamos planificado casarnos este año y vimos esta oportunidad y dijimos, hay que ir probar, porque también queremos casarnos por lo religioso y qué mejor que comenzar bien el año ya casados", dijeron los recién casados a EFE, que llevan dos años juntos.

La ceremonia se llevó a cabo en el Parque del Circuito Mágico del Agua, un espacio verde con multitud de fuentes en el centro histórico de la capital, y un centenar de parejas de todas las edades pudieron disfrutar de un brindis, flores, sorteos y una posterior fiesta.

"El acto, impulsado por la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Gerencia de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover el ejercicio de los derechos civiles, brindar seguridad jurídica a las familias y fortalecer la base legal y social de los hogares limeños", indicó la Municipalidad en una nota de prensa.

El alcalde señaló en la ceremonia que aunque es un matrimonio comunitario, no es un matrimonio cualquiera, pues ha sido preparado con cariño por las autoridades municipales para promover esta unión civil "como núcleo básico de la sociedad".

Tras leer los deberes y derechos el matrimonio, Reggiardo oficializó la unión civil de los asistentes, una pareja representativa leyó los votos y todos compartieron un brindis antes de celebrar los matrimonios. EFE

