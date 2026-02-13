Agencias

Macron: "La UE no es una construcción pasada de moda"

Múnich (Alemania)/París, 13 feb (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este viernes desde Múnich que "la UE no es una construcción pasada de moda", un año después del duro discurso que pronunció contra Europa el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

"Europa ha sido vilipendiada como una construcción envejecida, lenta y fragmentada, relegada por la historia", lamentó Macron, durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

El presidente francés aludió así a las críticas que los europeos han recibido de parte de la administración de Donald Trump.

Nos ven "como una economía sobrerregulada y apática que daría la espalda a la innovación. Como una sociedad presa de migraciones bárbaras que corromperían sus preciosas tradiciones", abundó Macron.

Y ello, añadió, dentro de "un continente represivo donde la palabra no sería libre", en una clara alusión a la polémica intervención hace justamente un año de J.D. Vance.

Macron refutó todas esas alegaciones y consideró que la UE "es demasiado tímida" y le falta autoconfianza y "optimismo".

"Todo el mundo debería inspirarse de nuestro modelo, en lugar de criticarnos sin cesar e intentar dividirnos", refirió.

El jefe de Estado francés aseveró que la UE tiene que estar "orgullosa" de sus logros, aunque "tenga mucho que mejorar" en aspectos como el de la competitividad. EFE

