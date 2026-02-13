Los obispos de Cuba piden al Papa aplazar su visita 'ad limina' ante la "inestabilidad" en el país

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba describió recientemente un riesgo real de desorden social y violencia en el país a raíz de la crisis humanitaria que afecta la isla, agravada por nuevas restricciones en el suministro de combustible. A partir de esta situación, los prelados solicitaron al Vaticano el aplazamiento de la visita "ad limina" del Papa León XIV, prevista entre el 16 y el 20 de febrero de 2026. Según informó el secretariado de la Conferencia en una nota difundida el 12 de febrero, las dificultades económicas y la incertidumbre propiciadas por el contexto actual motivaron esta petición.

De acuerdo con el comunicado divulgado y al que accedió el medio, los obispos cubanos fundamentaron su solicitud en el aumento de la "inestabilidad e incertidumbre" derivadas del empeoramiento de la situación socioeconómica nacional. Según consignó la misma nota, la crisis humanitaria existente se ha visto intensificada por las nuevas restricciones derivadas del embargo estadounidense, que han afectado el flujo de combustible hacia la isla. Frente a esta coyuntura, los obispos enfatizaron la gravedad de las recientes noticias relativas a la supresión total del ingreso de petróleo al territorio cubano, señalando un impacto especialmente severo en los sectores más vulnerables de la población.

Tal como recoge la publicación oficial de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, en su mensaje anterior del 31 de enero subrayaron que "el riesgo de un caos social y de violencia entre los hijos de un mismo pueblo es real". En su exhortación, reiteraron el llamado a mantener la calma y a trabajar por el bien común, resaltando el peligro que representaría una escalada de tensiones entre la ciudadanía.

El medio detalló que la postura de los obispos encuentra eco en recientes declaraciones del Papa León XIV. En la oración del Ángelus del 1 de febrero, el pontífice expresó su preocupación por el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. "He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano", declaró el Papa, según informó la Conferencia.

Además del pedido de aplazamiento, los obispos han manifestado al Vaticano su deseo de mantener intactos el afecto y la comunión con el Papa y con la Sede Apostólica en medio de la adversidad. A través del comunicado del 12 de febrero, renovaron sus oraciones por Cuba y ratificaron su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas y dialogadas. En palabras de la Conferencia, "seguimos orando por nuestra patria, y renovamos nuestro afecto y comunión con el Papa y con la Sede Apostólica".

El secretariado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha subrayado la preocupación por los posibles efectos del endurecimiento del embargo estadounidense. Las medidas recientes inciden de manera directa en la vida diaria, dificultando aún más la obtención de recursos básicos y repercutiendo particularmente en el abastecimiento de combustible. Según publicó el medio, los líderes eclesiásticos temen un incremento de la desesperanza social y el surgimiento de crisis de mayor envergadura si no se encuentran vías efectivas para paliar la situación.

El contexto descrito en el comunicado del 12 de febrero se enmarca en una situación prolongada de desafíos sociales y económicos, donde los factores externos e internos confluyen para agravar el escenario. La Conferencia de Obispos ha insistido en la necesidad de promover espacios de diálogo y concertación a nivel nacional e internacional, para evitar escenarios de conflicto y contribuir a la reducción del sufrimiento entre los habitantes de Cuba.

Según reiteran los obispos, la suspensión del viaje papal representa una medida responsable, dirigida a salvaguardar tanto la seguridad de los fieles como la integridad del propio proceso de acompañamiento espiritual y social del pueblo cubano en un tiempo de extraordinaria dificultad. El aplazamiento solicitado al Vaticano abre la posibilidad de reagendar la visita para fechas más propicias, cuando las condiciones permitan una mejor recepción y desarrollo de las actividades pastorales previstas.