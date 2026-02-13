La CNMC sanciona a una web de porno por no impedir el acceso de menores a sus contenidos

Carang Soluciones S. L. mantuvo entre marzo de 2023 y marzo de 2025 su sitio web ofreciendo material audiovisual para adultos sin incorporar sistemas de codificación digital ni controles parentales adecuados. Según detalló la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esta falta de mecanismos necesarios para restringir el acceso de personas menores de edad a contenidos pornográficos constituye una infracción muy grave según el artículo 157.14 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), infracción que motivó la imposición de una multa de 1.300 euros a la empresa.

De acuerdo con lo publicado por la CNMC, la investigación confirmó que Carang Soluciones S. L. no había implementado barreras tecnológicas indispensables para limitar la entrada de menores al contenido de su página, algo exigido legalmente. El organismo indicó que, a pesar de requerimientos reiterados, la empresa no solucionó las deficiencias, quedando demostrado que las obligaciones de protección del menor previstas en la LGCA no se cumplieron durante el periodo señalado.

El medio CNMC especificó además que su actuación se inscribió en el marco de las funciones de supervisión asignadas a la institución para velar por el cumplimiento de la normativa audiovisual, en especial aquellas relativas a la protección de la infancia y la adolescencia frente a contenidos potencialmente lesivos. Tanto la ausencia de sistemas de codificación digital como de herramientas de control parental adecuadas fueron elementos esenciales de la valoración negativa efectuada por el regulador.

La CNMC recordó en su comunicado que ya había sancionado previamente a otros proveedores establecidos en España por ofrecer contenidos pornográficos careciendo de las salvaguardias requeridas para bloquear el acceso de menores de edad. Entre las empresas mencionadas figuran Techpump Solutions, S.L., Centrowebs, Burwebs, L. Cabrera, Promocionesweb y New webmaster. Según detalló el organismo, estos procedimientos sancionadores persiguen corregir conductas que desatienden la normativa de protección de menores y refuerzan la interpretación estricta respecto a las obligaciones de todos los prestadores de servicios audiovisuales.

Dentro de las exigencias recogidas por la LGCA, los prestadores de páginas web de contenidos para adultos deben incorporar sistemas efectivos que impidan la interacción de menores con material sexual, siendo obligatorio el uso de tecnologías de codificación digital y controles parentales actualizados. En el caso de Carang Soluciones S. L., la negativa o inacción frente a los requerimientos regulatorios llevó a la evaluación de la conducta como una vulneración normativa de máxima gravedad.

El informe de la CNMC subrayó que las medidas establecidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual responden a una política pública orientada a minimizar los riegos para niños y adolescentes en el entorno digital, incrementando la responsabilidad de las plataformas y empresas respecto a la exhibición de material sensible. La multa impuesta pretende disuadir tanto a la empresa sancionada como a otros actores del sector para que adopten de forma inmediata sistemas que garanticen la adecuada protección de los menores en el ámbito audiovisual en España.

Este tipo de resoluciones, según manifestó la CNMC, establecen un marco de referencia legal respecto a los estándares mínimos de protección que deben observar todas las empresas del sector, en un escenario donde la accesibilidad digital hace imprescindible la adaptación permanente de los mecanismos de control a los desafíos tecnológicos y culturales que plantea la proliferación de contenidos para adultos en Internet.