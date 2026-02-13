Agencias

La CNMC sanciona a una web de porno por no impedir el acceso de menores a sus contenidos

El regulador ha multado a Carang Soluciones S. L. con 1.300 euros tras constatar la ausencia de filtros eficaces para bloquear material sexual a menores, considerando este hecho una infracción muy grave según la Ley General de Comunicación Audiovisual

Guardar

Carang Soluciones S. L. mantuvo entre marzo de 2023 y marzo de 2025 su sitio web ofreciendo material audiovisual para adultos sin incorporar sistemas de codificación digital ni controles parentales adecuados. Según detalló la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esta falta de mecanismos necesarios para restringir el acceso de personas menores de edad a contenidos pornográficos constituye una infracción muy grave según el artículo 157.14 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), infracción que motivó la imposición de una multa de 1.300 euros a la empresa.

De acuerdo con lo publicado por la CNMC, la investigación confirmó que Carang Soluciones S. L. no había implementado barreras tecnológicas indispensables para limitar la entrada de menores al contenido de su página, algo exigido legalmente. El organismo indicó que, a pesar de requerimientos reiterados, la empresa no solucionó las deficiencias, quedando demostrado que las obligaciones de protección del menor previstas en la LGCA no se cumplieron durante el periodo señalado.

El medio CNMC especificó además que su actuación se inscribió en el marco de las funciones de supervisión asignadas a la institución para velar por el cumplimiento de la normativa audiovisual, en especial aquellas relativas a la protección de la infancia y la adolescencia frente a contenidos potencialmente lesivos. Tanto la ausencia de sistemas de codificación digital como de herramientas de control parental adecuadas fueron elementos esenciales de la valoración negativa efectuada por el regulador.

La CNMC recordó en su comunicado que ya había sancionado previamente a otros proveedores establecidos en España por ofrecer contenidos pornográficos careciendo de las salvaguardias requeridas para bloquear el acceso de menores de edad. Entre las empresas mencionadas figuran Techpump Solutions, S.L., Centrowebs, Burwebs, L. Cabrera, Promocionesweb y New webmaster. Según detalló el organismo, estos procedimientos sancionadores persiguen corregir conductas que desatienden la normativa de protección de menores y refuerzan la interpretación estricta respecto a las obligaciones de todos los prestadores de servicios audiovisuales.

Dentro de las exigencias recogidas por la LGCA, los prestadores de páginas web de contenidos para adultos deben incorporar sistemas efectivos que impidan la interacción de menores con material sexual, siendo obligatorio el uso de tecnologías de codificación digital y controles parentales actualizados. En el caso de Carang Soluciones S. L., la negativa o inacción frente a los requerimientos regulatorios llevó a la evaluación de la conducta como una vulneración normativa de máxima gravedad.

El informe de la CNMC subrayó que las medidas establecidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual responden a una política pública orientada a minimizar los riegos para niños y adolescentes en el entorno digital, incrementando la responsabilidad de las plataformas y empresas respecto a la exhibición de material sensible. La multa impuesta pretende disuadir tanto a la empresa sancionada como a otros actores del sector para que adopten de forma inmediata sistemas que garanticen la adecuada protección de los menores en el ámbito audiovisual en España.

Este tipo de resoluciones, según manifestó la CNMC, establecen un marco de referencia legal respecto a los estándares mínimos de protección que deben observar todas las empresas del sector, en un escenario donde la accesibilidad digital hace imprescindible la adaptación permanente de los mecanismos de control a los desafíos tecnológicos y culturales que plantea la proliferación de contenidos para adultos en Internet.

Temas Relacionados

CNMCPornografíaCarang Soluciones S. L.Techpump SolutionsPromocioneswebEspañaLey General de Comunicación AudiovisualProtección de menoresControl parentalSitio webEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Estrapey Finanza se une a la red de agentes de Caser Asesores Financieros

La incorporación del equipo liderado por Jorge Estrada y Paloma Peyús fortalece la presencia de la compañía en Madrid, alineando su modelo de servicio personalizado con la misión de ofrecer mayor valor y confianza a sus clientes

Estrapey Finanza se une a

Emergencias sube a roja la alerta por vientos en Castellón, con rachas de hasta 140 km/h a partir de la madrugada

Las autoridades valencianas advierten sobre intensas corrientes en Castellón y prevén un riesgo extremo desde primeras horas, mientras que otras áreas de la comunidad mantienen niveles inferiores de precaución por condiciones meteorológicas adversas, según indica la Aemet

Emergencias sube a roja la

La jugadora de balonmano Nicole Wiggins, nueva embajadora de Iberdrola

Nicole Wiggins se suma a una iniciativa que reúne a figuras del deporte femenino español, comprometida con impulsar referentes, romper barreras y motivar a nuevas generaciones, subraya el compromiso de Iberdrola con la igualdad y la excelencia atlética femenina

La jugadora de balonmano Nicole

La OMC reúne a 12 consejeros de Sanidad para abordar los principales retos del Sistema Nacional de Salud

Por primera vez, responsables autonómicos de salud se dieron cita en un foro neutral en Toledo junto a la Organización Médica Colegial para analizar sostenibilidad, innovación, recursos humanos y desafíos urgentes que enfrenta la atención sanitaria pública en España

La OMC reúne a 12

VÍDEO: Despega el Falcon 9 con la nave Dragon que llevará a la astronauta europea Sophie Adenot a la Estación Espacial

La misión Epsilon, liderada por la astronauta francesa Sophie Adenot junto a colegas de la NASA y Roscosmos, inicia una estancia de nueve meses en órbita, donde realizarán experimentos científicos europeos y tareas clave en la Estación Espacial Internacional

VÍDEO: Despega el Falcon 9