La actividad económica de Panamá crece un 4,33 % en 2025

Ciudad de Panamá, 13 feb (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá acumuló un crecimiento del 4,33 % en 2025, con una tasa interanual en diciembre del 4,03 % impulsada por sectores como el transporte, el comercio y las finanzas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) difundidos este viernes.

La expansión interanual a diciembre de 4,03 % es inferior al 6 % reportado en el mismo mes del año anterior, precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

El IMAE es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, que según las previsiones oficiales registrará una expansión de alrededor del 4 % del producto interno bruto (PIB) en el 2025.

Según las estadísticas oficiales, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones fue uno de los propulsores del indicador interanual por el desempeño del Canal de Panamá en cuanto a ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, aunque también contribuyeron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores TEUs a través del sistema portuario nacional.

La actividad comercial registró un desempeño positivo tanto en el comercio minorista y mayorista local; la intermediación financiera mantuvo trayectoria ascendente reflejada en los depósitos, créditos, la actividad aseguradora, y la construcción fue impulsada por la ejecución de obras civiles y una mayor demanda de insumos básicos relacionados como concreto pre-mezclado y cemento gris.

La producción industrial mostró resultados positivos por el incremento en el sacrificio del ganado porcino y vacuno, y la producción de bebidas alcohólicas como cerveza, al igual que el sector agropecuario, por el cultivo de piña destinado a la exportación, entre otros.

Los servicios de hoteles y restaurantes continuaron su dinamismo de meses anteriores debido a la entrada de turistas al país tanto por vía aérea como a través de cruceros, una afluencia que produjo una mayor ocupación hotelera y consumo en establecimientos gastronómicos.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas la actividad comercial de la Zona Libre de Colón ante el menor valor de las reexportaciones de bienes, el cultivo de banano destinado a la exportación y la exportación de pescado y filete de pescado y otros productos del mar refrigerado y congelado.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno. EFE