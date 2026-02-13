Agencias

Emergencias sube a roja la alerta por vientos en Castellón, con rachas de hasta 140 km/h a partir de la madrugada

Las autoridades valencianas advierten sobre intensas corrientes en Castellón y prevén un riesgo extremo desde primeras horas, mientras que otras áreas de la comunidad mantienen niveles inferiores de precaución por condiciones meteorológicas adversas, según indica la Aemet

Las autoridades anuncian que la alerta roja entrará en vigor en Castellón a partir de la madrugada, cuando se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora, lo que implica un riesgo extremo por fenómeno meteorológico adverso en toda la provincia. Así lo detalló el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en la actualización de su boletín informativo, medidas que derivan de los últimos pronósticos de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según consignó el 112 CV a través de su cuenta en la red social X.

La decisión de elevar al máximo la alerta para este territorio se produce como respuesta a las previsiones de que los vientos incrementen considerablemente su intensidad en las próximas horas. Tal como publicó el medio, en Valencia y Alicante la advertencia por viento se mantiene en nivel naranja, lo que indica una situación de elevado peligro, aunque inferior a la de Castellón.

Además, Aemet y Emergencias han decretado alerta en el litoral de la Comunitat Valenciana por fenómenos costeros. La categoría de riesgo es naranja en la costa de Castellón, mientras que en el resto del litoral se ha definido una alerta de nivel amarillo, lo que significa la posibilidad de condiciones marítimas desfavorables, como oleaje elevado u otras amenazas asociadas al temporal.

Según informó el boletín oficial del Centro de Coordinación de Emergencias, estas medidas buscan reforzar la prevención y coordinación ante las incidencias que puedan derivarse de las condiciones climáticas extremas previstas. El 112 CV ha difundido recomendaciones preventivas para minimizar el riesgo de accidentes y garantizar la seguridad de la población, recordando la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones cerca de áreas expuestas al viento y al oleaje.

El incremento de alertas está apoyado en datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, que ha venido informando sobre la evolución del temporal a lo largo de la semana. Los organismos de protección civil y emergencias continúan coordinando recursos y protocolos ante posibles consecuencias en infraestructuras, carreteras, viviendas y servicios esenciales afectados por la fuerza del viento, según reportó el 112 CV.

En este contexto, se recomienda a los habitantes de Castellón y otras provincias bajo alerta mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las instrucciones de los servicios de emergencia. Las autoridades subrayan que las condiciones adversas podrían generar incidencias puntuales en el entorno urbano y rural, por lo que resulta esencial adoptar medidas de autoprotección y seguir las indicaciones actualizadas de los organismos competentes.

De acuerdo con el medio, las actualizaciones sobre la situación meteorológica seguirán emitiéndose conforme varíen las previsiones, mientras que los dispositivos de emergencia permanecen en estado de máxima vigilancia ante cualquier evolución del temporal que afecte a la Comunitat Valenciana.

