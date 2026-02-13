El principal partido de la oposición japonesa escoge nuevo líder tras su fiasco electoral

Tokio, 13 feb (EFE).- El principal partido opositor japonés, la Alianza Reformista Centrista, eligió este viernes a Junya Ogawa como nuevo líder tras la dimisión de sus predecesores por el batacazo electoral en los comicios generales del pasado domingo, que ganó de forma abrumadora el partido de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Ogawa, de 54 años, sustituye en el cargo a Yoshihiko Noda (68) y Tetsuo Saito (74), quienes ostentaban de forma conjunta el liderazgo de la alianza.

La formación nació antes de los comicios del pasado domingo de la unión entre el Partido Democrático Constitucional (PDC) -la mayor fuerza opositora- y Komeito, la formación minoritaria que mantuvo una coalición con el partido gobernante de Takaichi durante 26 años, hasta su llegada al poder.

Ogawa, ex secretario general del PDC, se impuso por mayoría simple, con 27 votos entre los 49 legisladores del bloque, a Takeshi Shina (59), exjefe interino de políticas de la formación, según datos publicados por la cadena pública NHK, en una carrera interna en la que solamente concurrían ellos dos.

"Quiero transformar el mayor partido de la oposición en uno que recupere su atractivo y esperanza para la gente", dijo Ogawa en declaraciones antes de la votación, recogidas por dicho medio.

La Alianza Reformista Centrista, creada hace apenas unas semanas, sufrió una histórica derrota en las últimas elecciones generales en Japón al obtener 49 de los 645 escaños en disputa, menos de un tercio de los que ostentaban de forma conjunta los partidos de la que nació y la proporción más baja jamás obtenida por el PDC.

El ex primer ministro Noda y Saito, cara visible de la coalición gobernante durante décadas, no parecieron convencer a un electorado de su matrimonio político, tras años de visiones contrarias. EFE