El PP cuestiona el acuerdo de Correos y AXA para vender seguros y pide al Gobierno explicar el fracaso

La diferencia significativa entre los datos objetivos planteados y las cifras que el acuerdo ha ofrecido en sus primeros meses ha provocado que representantes parlamentarios exijan respuestas detalladas al Gobierno. Según informó Europa Press, el Partido Popular (PP) ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para esclarecer el estado actual y el desempeño del convenio firmado entre Correos y la aseguradora AXA, vigente desde febrero de 2025, tras las evidencias de que los resultados alcanzados se mantienen muy alejados de las metas fijadas.

El grupo parlamentario popular, según consignó Europa Press, ha trasladado su preocupación a través de los diputados Jaime de Olano y Celso Delgado, quienes han liderado tradicionalmente las iniciativas relacionadas con Correos en su bancada. En la batería de preguntas remitida al Ejecutivo, estos legisladores piden detalles sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el acuerdo de comercialización de seguros, cuyos primeros resultados económicos resultan notablemente inferiores a lo esperado. El convenio, puesto en marcha en mayo de 2025 para que Correos actuara como intermediario en la venta de pólizas de AXA, preveía concretar durante el primer año la venta de 66.000 pólizas, lo que habría supuesto primas de 21 millones de euros y unos ingresos netos para Correos de 6,3 millones si se obtenía el margen de beneficio proyectado.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, las cifras efectivas hasta el momento se sitúan lejos de esas expectativas. Los diputados apuntan que el número de pólizas firmadas no superaría las 6.500 en estos ocho meses iniciales, lo que representa menos de 1,5 millones de euros en primas y cerca de 220.000 euros de beneficio directo para Correos. Analizando estos datos, De Olano y Delgado subrayan que el incentivo logrado apenas alcanzaría una trigésima parte respecto a la meta reflejada en el acuerdo.

Las consultas parlamentarias, a las que accedió Europa Press, exigen al Gobierno que concrete el volumen actual de pólizas suscritas, el montante económico asociado y la cuantía exacta de las comisiones que la empresa postal percibe como distribuidora. Además, los diputados buscan saber si existen consecuencias económicas previstas en caso de que Correos incumpla los objetivos de venta estipulados, en particular si el desfase registrado puede impactar en la relación contractual con AXA o comportar costes adicionales o penalizaciones para la sociedad pública.

En paralelo, los portavoces del PP han manifestado inquietud sobre la viabilidad y el retorno financiero de la diversificación acometida por Correos al comercializar productos aseguradores, un movimiento que había sido valorado como fórmula para captar nuevos ingresos ante la coyuntura de descenso en la actividad postal tradicional. Según publicó Europa Press, la falta de resultados esperados en un contexto de presión financiera para la empresa de reparto estatal refuerza tanto las demandas de transparencia como la revisión de las estrategias comerciales de diversificación adoptadas por la compañía.

Europa Press detalló que la iniciativa firmada por Correos y AXA fue anunciada como un acuerdo para ampliar la gama de servicios disponibles en la red postal y aprovechar la presencia territorial de la entidad pública, pero la brecha respecto a los objetivos iniciales ha puesto el foco en la gestión e implementación de la comercialización.

El grupo popular ha insistido, según reportó Europa Press, en la necesidad de que el Gobierno desvele si han existido alteraciones respecto a los objetivos previstos y, en su caso, si se han acordado medidas paliativas o correctivas para el lapso restante del primer año de vigencia del convenio con AXA. Además, reclaman información precisa sobre si el contrato contempla cláusulas que protejan a la empresa pública frente a un posible desempeño insuficiente en términos de ventas.

A la espera de que el Ejecutivo responda en sede parlamentaria, los representantes del PP piden acceso a los detalles completos de la evolución del acuerdo, al considerar insuficiente la información pública disponible y advertir de potenciales consecuencias económicas que puedan derivarse tanto para Correos como para la sostenibilidad de acuerdos similares en el futuro. El foco, según las preguntas formuladas, se sitúa sobre el impacto real que esta colaboración tiene en la cuenta de resultados de la compañía estatal y sobre la necesidad de depurar responsabilidades en caso de que se confirme un incumplimiento marcado respecto a los objetivos fijados en la planificación inicial.

Desde la publicación de Europa Press se desprende que la situación ha reactivado el debate sobre la efectividad de los planes de diversificación de la red postal pública y la importancia de vigilar la adecuada ejecución de los acuerdos comerciales que impliquen recursos estratégicos del Estado.