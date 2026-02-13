El partido islamista Jamaat-e-Islami cuestiona la "integridad" de las elecciones en Bangladesh

El partido islamista Jamaat-e-Islami ha manifestado este viernes que no está "satisfecho" con el proceso de escrutinio de los resultados electorales en Bangladesh, que según datos preliminares, dan una aplastante victoria al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), y ha advertido de "serias dudas sobre la integridad" de los que han sido los primeros comicios en el país asiático desde la caída del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina.

"No estamos satisfechos con el proceso que rodea los resultados electorales", ha afirmado en un comunicado difundido en Facebook en el que ha transmitido su "más sincero agradecimiento" a los electores por su participación en una jornada electoral de la que ha destacado su "ambiente tan positivo y pacífico".

La formación, cuya alianza con el Partido Nacional Ciudadano (NCP) habría conseguido 74 de los 299 escaños --según datos no oficiales difundidos por la cadena Jamuna TV-- ha advertido en el mismo mensaje de que existen "serias dudas sobre la integridad del proceso" de recuento de votos, denunciando "la derrota por un estrecho margen y sospechosa de los candidatos" del BNP y sus aliados en varias circunscripciones, si bien no ha citado cuáles.

Asimismo, el partido ha denunciado "repetidas inconsistencias y falsedades en los anuncios de resultados no oficiales", ha señalado a la Comisión Electoral por su "renuencia" a difundir los porcentajes de participación electoral y ha asegurado haber "indicios de una parte de la administración (que) se inclinaba hacia un partido mayoritario".

La formación islamista ha instado a los ciudadanos a que "que mantengan la paciencia y esperen el programa oficial de la alianza de once partidos", en alusión al BNP y sus aliados, mientras qu eha asegurado que "(su) lucha por la justicia en pos de un Bangladesh humano continuará".

Estas declaraciones llegan después de que los datos preliminares difundidos por medios locales como la citada cadena y Ekator TV hayan otorgado a la alianza de BNP, encabezado por Tarique Rahman, y otros partidos 214 escaños, muy por delante de la Jamaat-e-Islami.

El equipo de comunicación del BNP ha indicado en un breve mensaje publicado en redes sociales que el partido "formará gobierno al obtener la mayoría de los escaños", si bien por el momento la comisión electoral no ha divulgado los resultados oficiales.

Las elecciones se celebran después de que el primer ministro de transición, el premio Nobel Muhammad Yunus, asumiera el cargo tras la salida de la ex primera ministra del Gobierno a raíz de las manifestaciones lideradas por la generación Z, que dejaron cerca de 1.400 muertos, según datos de Naciones Unidas.

Hasina, que huyó a India el año pasado, ha sido condenada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad por la represión de las manifestaciones, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.